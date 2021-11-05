美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」10月在南海撞擊不明物體受損。這艘號稱潛艦版豪華跑車造價30億美元，航行快速且配備最先進電子設備，為何無法閃避海底山脈？

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，儘管「康乃狄克號」（USS Connecticut, SSN-22）造價高昂，並配備精密科技，卻於10月2日撞上太平洋海底山脈。

「康乃狄克號」是美國海軍艦隊現有3艘海狼級潛艦之一，每艘造價約30億美元。這艘潛艦排水量9300噸、全長353英尺，1998年開始服役，可搭載140名官兵，由一具核子反應爐驅動。

「康乃狄克號」目前停靠在美國關島海軍基地檢修。美國海軍表示，康乃狄克號是憑藉自身動力，從南海朝東航行2900公里抵達關島。雖然艦上11名船員在衝撞時受傷，但核子反應爐並沒有受損。

「康乃狄克號」在關島經受損評估後，將回到華盛頓州的布雷默頓（Bremerton）潛艦基地進行修復。

美國國防部 官員未透露潛艦受損的細節。不過，美國軍方在未來數週，甚至數個月，有許多問題有待解答。最重要的是，事故究竟如何發生？

美國海軍4日基於喪失信任，而將艦上指揮層級解職，或許給了一些提示。海軍調查後，將艦長艾爾吉拉尼（Cameron Aljilani）和另2名高階幹部解職。

根據解職聲明，第7艦隊指揮官、美國海軍中將湯瑪斯（Karl Thomas）認定，「健全判斷、審慎決策，以及謹守航行規畫、監測團隊執行與風險評估等程序，都可以避免這場意外」。

海底環境變化多端，一個小錯誤可能造成嚴重後果。

在美國潛艦服役超過11年，指揮過攻擊潛艦的許卡特（Thomas Shugart）說，「潛艦很難操控，真的很難。並非所有事都能不出差錯」。

許卡特目前擔任新美國安全中心（Center for a New American Security）兼任資深研究員。他表示，水面艦艇或在潛望鏡深度航行的潛艦，可以仰賴全球衛星定位系統（GPS）提供準確位置。

但是下潛到深海時，GPS系統無法使用。潛艦只能利用羅盤和圖表定位。

精準的海底圖（解析度可達100公尺）使用多音束聲納技術繪製，但這項過程花費昂貴且曠日廢時，因此全球高達80%的海底地貌尚未被繪製。

加州大學 斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）地球物理學家桑德維爾（David Sandwell）告訴CNN，南海是全世界最繁忙的海域之一，全球有1/3航運貿易經過此地，中國也在這裡填海造島、建造軍事堡壘，繪製的海底地貌仍未達50%。

他說：「在這裡撞上東西，一點也不令人意外。」

美國海軍尚未透露康乃狄克號究竟在哪裡撞上海底山脈。官方說法是在印度太平洋海域，但美國國防部官員先前告訴CNN，事故發生在南海。

桑德維爾試圖把範圍縮小一些，利用測量重力垂直梯度方式，透過衛星測高法測量地球重力場，並與南海的海底地貌圖重合，他藉此設法辨別出27個不在美軍海圖上的可能事故地點。

他說，「這些地點的深度推估不到400公尺，這個深度潛艦很可能會撞上（海底山脈）。」

美國海軍官方聲稱，海狼級潛艦的最大作業深度為800英尺（243公尺），但部分專家認為實際上深度應該為大約2倍。

潛艦本身也配備聲納，但使用聲納必須付出代價：失去匿蹤效果。聲納發出聲波的同時，也會暴露潛艦位置。

許卡特說，「聲納是可以探測海底的唯一方式，但你不希望發出太多不必要的聲波」。如果要得到精準圖像，「大約每20秒就得發出聲波。那製造太多噪音了」。