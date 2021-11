曼欽駕駛瑪莎拉蒂遭抗議人士包圍 網路熱議

環保團體「日出運動」(Sunrise Movement)發言人梅賈(John Paul Mejia)4日在推特 分享影片,影片畫面顯示民主黨籍西維吉尼亞州 聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)從停靠於波多馬克河(Potomac River)的私人遊艇下船之後,就被抗議人士一路緊緊跟隨。另一支抖音影片則顯示,後來曼欽開著瑪莎拉蒂(Maserati)豪華休旅 車要從停車場離開途中,同樣遭到抗爭群眾攔截。兩支短片都在網路引起瘋傳「瑪莎拉蒂」則在4日下午成為推特熱搜關鍵字。

DEVELOPING– After @Sen_JoeManchin walked away without giving any answers to the @sunrisemvmt activists who confronted him for obstructing @POTUS’ climate and jobs package, they blocked his exit from the parking lot demanding answers. pic.twitter.com/qoRF9T6TyX