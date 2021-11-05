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曼欽駕駛瑪莎拉蒂遭抗議人士包圍 網路熱議

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曼欽駕駛瑪莎拉蒂遭抗議人士包圍 網路熱議

記者顏伶如／綜合報導
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)。(Getty Images)
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)。(Getty Images)

環保團體「日出運動」(Sunrise Movement)發言人梅賈(John Paul Mejia)4日在推特分享影片，影片畫面顯示民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)從停靠於波多馬克河(Potomac River)的私人遊艇下船之後，就被抗議人士一路緊緊跟隨。另一支抖音影片則顯示，後來曼欽開著瑪莎拉蒂(Maserati)豪華休旅車要從停車場離開途中，同樣遭到抗爭群眾攔截。兩支短片都在網路引起瘋傳「瑪莎拉蒂」則在4日下午成為推特熱搜關鍵字。

電視評論員兼作家艾咪‧西斯坎德(Amy Siskind)4日發表推文寫道：「數千萬美國民眾正在等待援助卻被曼欽阻撓，而曼欽開的是瑪莎拉蒂，還擁有私人遊艇。天啊，光是靠著參議員薪俸，，曼欽怎能負擔得起呢？」

梅賈4日在推特上傳影片並發文寫道，曼欽4日早晨從私人遊艇下船，立刻遭到「日出運動」氣候倡議人士抗議，群眾喊著：「我們要活下去！」

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)被抗議人士一路緊緊跟...
民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)被抗議人士一路緊緊跟隨。(截取自John Paul Mejia推特@johnpaul_mejia)

抖音用戶@hungry4climatejustice分享影片內容則顯示，曼欽駕始著銀色瑪莎拉蒂Levante休旅車要從停車場離開時，被抗議人士包圍。抗議人士擋在車子前方，後來曼欽隨扈出面調解，才讓轎車得以駛離。

影片發文寫道：「我們擋住曼欽的車子，他企圖碾過我們。」

梅賈寫道，曼欽遭到群眾抗議，是因為他再度反對拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)提案，提案內容中包括著對抗氣候變遷的大規模投資。

福斯新聞網(Fox News)報導，曼欽遭到群眾包圍抗議風波，所幸無人受傷。曼欽辦公室並未回應採訪要求。

推特 西維吉尼亞州 休旅

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