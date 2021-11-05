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不滿氣候峰會各國承諾含糊 童貝里等將上街抗議

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不滿氣候峰會各國承諾含糊 童貝里等將上街抗議

中央社格拉斯哥5日綜合外電報導
數以千計名青年運動家5日在蘇格蘭格拉斯哥走上街頭抗議，其中包括瑞典環保少女童貝里。(美聯社)
數以千計名青年運動家5日在蘇格蘭格拉斯哥走上街頭抗議，其中包括瑞典環保少女童貝里。(美聯社)

數以千計名青年運動家認為，世界領導人在聯合國氣候峰會上缺乏行動，他們今天將前往蘇格蘭格拉斯哥以示抗議，瑞典環保少女童貝里和烏干達環保人士納卡特皆會出席。

這場在格拉斯哥（Glasgow）舉行的抗議活動，旨在突顯出緩慢的減排速度，與全世界氣候危機之間，存在脫節情況。

「周五為未來而戰」（Fridays for Future）發起者說，在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）「青年日」（Youth Day）期間，預計將有大批民眾參與為時3小時的抗議，童貝里（Greta Thunberg）和納卡特（Vanessa Nakate）等知名氣候人士也將加入示威行列。

菲律賓氣候活動人士喬艾兒．陳（Mitzi Joelle Tan）說：「這次聯合國氣候峰會中，我們再次看見世界各國領導人說大話和給承諾。」

她表示：「我們需要大幅削減二氧化碳排放量，北方（已開發）國家須向南方世界進行賠償，以用於適應以及管理損失和損害，我們也需要終結化石燃料產業。」

近200個國家參與的COP26會議中，美國和加拿大等20個國家同意，在2022年底之前終止對海外化石燃料的投資。超過40個國家允諾逐步淘汰煤炭，但細節含糊不清，時程也未公布。

不過，童貝里對這樣的進展不太滿意。她在推特（Twitter）上寫道：「這不再是氣候會議。這是個北方國家的漂綠節。」

另外，100多個國家於COP26會議承諾，將在2030年前把甲烷排放量減少到比2020年水準低30%。環保團體卻指，世界各國政府，尤其是富裕國家，屢屢未能兌現氣候承諾。

COP26 聯合國 氣候峰會

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