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搭私人專機參加國會暴動 德州婦人被判坐牢60天

記者顏伶如／綜合報導
德州房地產經紀人珍娜‧萊恩(Jennifer
德州房地產經紀人珍娜‧萊恩(Jennifer "Jenna" Ryan)今年1月搭乘私人專機前往華府參加國會暴動。圖為FBI支持提告萊恩的聲明文件。(美聯社)

德州房地產經紀人珍娜‧萊恩(Jennifer "Jenna" Ryan)今年1月搭乘私人專機前往華府參加國會暴動，聲稱自己有著「金頭髮、白皮膚以及很棒的工作」因此絕不可能坐牢。萊恩遭到聯邦檢察官以參與暴力叛亂等罪名起訴後，今年7月向司法部協議認罪，4日被華府特區聯邦區域法院判處坐牢60天，外加1000元罰金以及賠償損失500元。萊恩辯護律師並未回應媒體採訪要求。

住在德州弗瑞斯可(Frisco)的萊恩，職業為房地產仲介。今年1月15日，她遭連邦檢察官起訴罪名包括蓄意非法闖入禁區並在禁區停留、在國會大廈製造動亂等。檢方調查指出，萊恩與另外兩人從德州登頓(Denton)搭乘私人專機，於1月5日抵達華府，準備參加國會暴動，旅遊目的與行程細節都在社群網站公布。

1月6日國會暴動當天，萊恩在推特分享照片顯示，頭戴川普標誌毛線帽的她，出現在國會大廈破碎的玻璃窗前，比著勝利手勢。

法院紀錄顯示，根據檢方調查，萊恩1月6日在國會大廈暴動現場曾進行21分鐘臉書直播。雖然萊恩後來將影片刪除，但有網友另行備份，上傳到YouTube網站。

起訴書中指出，萊恩在直播影片中爆粗口說：「我們要XXX攻進去了，是死是活，都沒關係，我們走吧。」稍後她在影片中說：「大家都知道要找誰當房地產仲介了吧？找珍娜‧萊恩當房地產仲介。萊恩在影片中大喊：「為自由而戰」、「這是我們的國會」，畫面顯示她已進入國會大廈。

遭到起訴之後，萊恩持續在社群網站發文。今年3月26日，她在推特發文寫道，很遺憾自己獲得極右派新聞媒體報導之後，變成「左派禿鷹攻擊對象」。

她在回應網友留言時寫道：「我絕對不可能坐牢的。很抱歉，我有金頭髮、白皮膚，以及很棒的工作，前途無量，所以不可能會坐牢的。」她也寫道：「抱歉讓你們這些酸民失望了。我根本就沒有做錯任何事。」

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