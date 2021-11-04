拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

拜登。（路透）

曾斥鉅資助拜登 打2020年選戰的民主黨 大金主們目前抱怨，覺得自己就算沒被拜登政府徹底丟在一邊，也備受冷落，也認為國家政策實際上沒有改變；有位金主甚至表示，投票權立法停滯不前，自己不打算再捐一毛錢給民主黨；還有金主推測，拜登2024年可能無意競選連任。

紐約時報4日報導，拜登2019年向紐約富豪、矽谷科技巨擘募款時，曾設想好向他們道謝的方式，就是讓捐款人得因他的施政而與有榮焉，還說「絕不會讓你們失望」。

但拜登就任總統近10個月，多位民主黨金主、募款人得備受冷落；維吉尼亞州長選輸，讓民主黨政治前景愈顯嚴峻。

沮喪／認為自己被丟棄遺忘

金主們口發抱怨之詞，自有選舉以來便已出現；捐款人總是希望能取得更大影響力及人脈，但目前金主對拜登白宮 的執政成績抱怨之廣堪稱驚人；面對2022期中選即將動員備戰，民主黨工及盟友愈來愈憂心金主的不滿反彈。

2019年5月在佛州自家招待拜登的摩根(John Morgan)便表示，金主們目前眾口一詞，都說自己遭丟棄遺忘，十分沮喪。

金主曾向拜登政府推薦低階人事卻杳無音訊，對此頗有微詞；籌到數十萬乃至捐了至少上百萬的人，一般都會收到感謝卡或者電話道謝，但大多數金主都沒收到，甚至連道謝寒喧的聚會都省了。

拜登謀士群形容金主們的沮喪很正常，為期不會太久，另堅稱總統只是把解決內政、外交難題擺在最優先。

白宮發言人馬爾(Chris Meagher)表示，總統極其專注於選民選他去辦好的政務，包括國會協商中的投票權、基建案及預算案、打敗疫情及提振經濟；拜登團隊相信，專注於解決疫情及經濟才是深謀遠慮，最能影響期中選舉選情。

不滿／拜登團隊未提供管道

大多數金主及籌款人發言人都拒絕具名，唯恐疏離白宮，但眾人大致同意，拜登團隊沒能提供管道，讓大金主能在他就任這幾個月有意義地接觸行政當局，或提供協助；因為嘗到冷落、怠慢，有些金主已開始揣測拜登2024年無意競選連任，不然沒道理冷落一大票核心選民。

紐時指出，大金主還是有取得政府要職，例如上周有兩人獲同意出任大使；消息人士另指出，拜登當選總統以來，曾遠距舉辦兩或三場會議，向黨的最大金主們道謝，據估一個晚上就有大約60名金主與總統遠距交談。