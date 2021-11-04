白宮強制企業員工打疫苗 共和黨州紛提告

白宮4日強制規定私營企業雇主明年1月4日起，須確保全體員工接種新冠疫苗。(美聯社)

白宮4日強制規定私營企業雇主明年1月4日起，須確保全體員工接種新冠疫苗 ，此令一出，共和黨 州官員立即強力譴責，隨即控告拜登 政府或採取各項因應行動，阻撓聯邦政府過度干預。

全美之前已有19個共和黨州控告拜登政府要求聯邦承包商僱員接種疫苗，4日又有3個州提出類似控告。越來越多共和黨州長及總檢察長表示，最快5日就會提告。還有共和黨州通過法律或行政命令，保護可能不想遵守白宮強制令的雇主。另外至少有兩個保守團體採取行動，對此工作場所安全要求提起訴訟。

「這項規定是垃圾，」南卡羅來納州共和黨籍總檢察長艾倫威爾遜（Alan Wilson）4日表示，「這是違憲的，我們將與之抗爭。」南卡州共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)表示，他打算發布行政命令阻止州機構執行該規定。

自拜登9月預先審視此要求以來，各州都在預做準備。聯邦職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration)4日發布要求，規定員工100名以上企業須在元月4日前確定員工接種疫苗或每週進行病毒檢測，否則每次違規可能罰款近1萬4000元；聯邦官員還可能將規定擴大至較小型業主。白宮表示，政府有權採取保護工人行動，認為此規定經得住法律挑戰。

包括阿拉巴馬、亞利桑納、阿肯色、佛羅里達、愛達荷、印第安納、愛阿華、路易斯安納、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布夏、奧克拉荷馬和南達科他等州的共和黨州長或總檢察長都在4日表示，最快將於5日對此命令提起訴訟。

保守派媒體公司The Daily Wire在4日向聯邦法院提起訴訟，保守派律師事務所律師阿爾特（Robert Alt）也表示，他們已代表密西根州和俄亥俄州的兩家企業提告；阿爾特指出，這兩家公司疫情期間已面臨人力短缺問題，現在這項強制授權令將讓情況「雪上加霜，可能迫使他們解僱已培訓好的員工」。

印第安納州州長霍科姆(Eric Holcomb)聲明表示，他同意疫苗是最能預防COVID-19的工具，但「聯邦政府這種做法是前所未見的，將對供應鍊和勞動力帶來意想不到的惡果」。愛荷華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)認為這是強加在個人選擇上的不合理要求，人們理當可以為自己的醫療保健做決定；雷諾茲最近已簽署法案，確保因拒絕接種疫苗而被解僱者，有資格獲得失業救濟金。

共和黨人和保守派團體對工作場所規定提出的法律挑戰，動作快速且幅員廣泛，但民主黨州長和總檢察長4日的反應相對平靜；這也反映出在防疫規範方面，從口罩要求到社交安全距離準則，陷入黨派分歧。