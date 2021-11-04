美議員提法案 盼每年提供20億美元強化台灣防禦力

美國數名共和黨籍國會議員提出法案，尋求每年提供20億美元和其他協助來加強台灣防禦力。圖為台灣雙十國慶。(美聯社)

中國對台灣 施加的壓力與日俱增，數名共和黨 籍國會議員今天提出法案，尋求每年提供20億美元和其他協助來加強台灣防禦力。

根據路透社讀到的內容，這項法案將授權每年對台提供20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）至2032年。所謂外國軍事融資，指的是讓他國能購買美製武器和防禦裝備的美國 補助和貸款。

參與提案者只有作為參議院少數黨的共和黨成員，但這項法案仍加強了國會施壓民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的力道，力促拜登更大膽地行動，以強化與民主台灣的關係。

美國是台灣主要軍事供應國。

這項法案的主要提案人為聯邦參議員里契（Jim Risch），他是參議院外交委員會共和黨首席議員。共同提案人則包括共和黨籍參議員克雷波（Mike Crapo）、柯寧（John Cornyn）、海格提（Bill Hagerty）、羅姆尼（Mitt Romney）和盧比歐（Marco Rubio）。

目前還不清楚民主黨人如何看待這項法案。在分歧嚴重的參議院，挺台是少數能獲得兩黨共同支持的議題。

但美方提供的資金將附帶條件，包括台灣得承諾做出與美國相應的支出，以及台美是否同意聯手進行能力發展長程規劃。

美國已敦促台灣進行國防改革，以聚焦在提升部隊機動性與更難遭受攻擊的能力，同時也要確保維持強大後備戰力。

另外，議員們提出的這項「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）也將修訂現有管理對外軍售的「武器出口管制法」（Arms Export Control Act），使美國企業對台軍售變得更容易；同時也將要求每年評估台灣方面推動對中防禦戰略的成果。

這項法案也將改善與台灣的軍事交流，擴大台灣軍事人員赴美接受專業軍事教育和技術訓練的機會。

法案內文寫道：「為維護美國作為民主價值與自由市場原則捍衛者的公信力，台灣的防禦至關重要。台灣人民與政府體現了這樣的價值與原則。」