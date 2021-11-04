我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮強制企業員工打疫苗 共和黨州紛提告

2死 墨西哥坎昆海灘爆毒販槍戰 泳客倉皇逃入飯店

美議員提法案 盼每年提供20億美元強化台灣防禦力

中央社華盛頓4日綜合外電報導
美國數名共和黨籍國會議員提出法案，尋求每年提供20億美元和其他協助來加強台灣防禦力。圖為台灣雙十國慶。(美聯社)
美國數名共和黨籍國會議員提出法案，尋求每年提供20億美元和其他協助來加強台灣防禦力。圖為台灣雙十國慶。(美聯社)

中國對台灣施加的壓力與日俱增，數名共和黨籍國會議員今天提出法案，尋求每年提供20億美元和其他協助來加強台灣防禦力。

根據路透社讀到的內容，這項法案將授權每年對台提供20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）至2032年。所謂外國軍事融資，指的是讓他國能購買美製武器和防禦裝備的美國補助和貸款。

參與提案者只有作為參議院少數黨的共和黨成員，但這項法案仍加強了國會施壓民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的力道，力促拜登更大膽地行動，以強化與民主台灣的關係。

美國是台灣主要軍事供應國。

這項法案的主要提案人為聯邦參議員里契（Jim Risch），他是參議院外交委員會共和黨首席議員。共同提案人則包括共和黨籍參議員克雷波（Mike Crapo）、柯寧（John Cornyn）、海格提（Bill Hagerty）、羅姆尼（Mitt Romney）和盧比歐（Marco Rubio）。

目前還不清楚民主黨人如何看待這項法案。在分歧嚴重的參議院，挺台是少數能獲得兩黨共同支持的議題。

但美方提供的資金將附帶條件，包括台灣得承諾做出與美國相應的支出，以及台美是否同意聯手進行能力發展長程規劃。

美國已敦促台灣進行國防改革，以聚焦在提升部隊機動性與更難遭受攻擊的能力，同時也要確保維持強大後備戰力。

另外，議員們提出的這項「台灣嚇阻法案」（Taiwan Deterrence Act）也將修訂現有管理對外軍售的「武器出口管制法」（Arms Export Control Act），使美國企業對台軍售變得更容易；同時也將要求每年評估台灣方面推動對中防禦戰略的成果。

這項法案也將改善與台灣的軍事交流，擴大台灣軍事人員赴美接受專業軍事教育和技術訓練的機會。

法案內文寫道：「為維護美國作為民主價值與自由市場原則捍衛者的公信力，台灣的防禦至關重要。台灣人民與政府體現了這樣的價值與原則。」

台灣 美國 共和黨

上一則

美海軍部長：中國若接收台灣 將威脅美國及全球經濟

下一則

白宮強制企業員工打疫苗 共和黨州紛提告

延伸閱讀

中國成立社會主義民主研究中心 發展「中式民主」

中國成立社會主義民主研究中心 發展「中式民主」
美再出疫苗強制令 擴及企業勞工與醫療院所員工共1億人

美再出疫苗強制令 擴及企業勞工與醫療院所員工共1億人
拜登的噩夢 麥卡錫：明年選舉 眾院至少60席翻盤

拜登的噩夢 麥卡錫：明年選舉 眾院至少60席翻盤
未打疫苗者染疫過世 遺屬恐領不到死亡撫恤金

未打疫苗者染疫過世 遺屬恐領不到死亡撫恤金

熱門新聞

美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30
彭博資訊分析，近來台海緊張升高，美中關係沒有表面上的劍拔弩張，台灣再度被推上美中代理戰爭的前線。圖為美日聯合軍演。圖／擷取自U.S. Pacific Fleet

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

2021-10-29 18:06

超人氣

更多 >
「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票

「女股神」加碼隔天反手賣 狂拋390萬股這間公司股票
彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常

彭帥#MeToo燒上中共政要 西方媒體：時機與對象不尋常
玩命跳躍？男童27層樓頂玩跳遠 目擊者：隔螢幕都腿軟

玩命跳躍？男童27層樓頂玩跳遠 目擊者：隔螢幕都腿軟
網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應

網球／中網友翻牆問「彭帥風暴」 謝淑薇21字霸氣回應
29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警

29歲華女慘死 52歲男友涉謀殺、性虐…曾因公公家暴報警