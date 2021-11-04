美發布中國軍力報告 推演兩岸衝突恐包括網攻和心理戰

圖為海巡東、南沙指揮部將配合台國防部每年定期辦理「衛疆馳援」移地訓練及實兵驗證，偕同國軍駐島移訓部隊進行聯合操演，以因應突發狀況，確保國土安全。圖／台海巡署提供

美國國防部3日發布2021中國 軍力報告，有關台灣部分，報告提到，解放軍 發展軍力以應對發生在台灣的突發狀況，除了以大規模兩棲行動奪島，也可能對台灣發動訊息戰和心理戰，迫使台灣投降；此外，解放軍極力防範兩岸發生衝突時，有美國等第三方介入，並指若因此發生曠日費時的衝突，解放軍可能會以網攻、太空或核子行動來解決。

報告提到，中國對台灣的軍事行動有多種選擇，包含執行數周或數月的空中和海上封鎖，迫使台灣投降；為孤立台灣，中國可能發動網路攻擊和訊息戰，甚至透過解放軍特種部隊或駭客攻擊台灣基礎設施，引發台灣內部恐慌，打擊民眾對政府的信心。

至於實際入侵台灣，國防部認為，解放軍可能大規模兩棲侵略活動占領台灣，不過這極為複雜和困難，不僅需要強大的軍事與後援補給，入侵台灣可能招致國際干預，即便成功登陸，也要面臨城市戰和反叛亂，對中國國家主席習近平和中國共產黨來說，是重大的政治和軍事風險。

除了全面入侵台灣，報告提到奪取外島的可能性，例如金門或馬祖等中型島嶼，國防部表示，這將可展現解放軍軍力和政治決心，並能實際獲取領土；不過，這樣的行動仍存在重大風險，不僅可能激發台灣強烈獨立情緒，也會引發國際反對。

美國國防部表示，解放軍陸軍和空軍強化大規模作戰訓練，幾乎可以肯定就是推演入侵台灣所需的聯合部隊作戰。

此外，國防部表示，中方也可能透過懲罰性行動，迫使台灣接受統一，或是逼台灣領導階層按照北京開出的條件進行談判。

習近平所揭櫫解放軍的未來目標，為2027年完成武器裝備現代化，2035年完成解放軍現代化的基本工程，2049年解放軍軍力升格「世界級」；這分軍力報告提到，中國軍方曾透露，解放軍2027年目標為具備在印太地區能與美軍對抗的實力，以及迫使台灣領導人上由北京設定條件的談判桌。

國防部表示，當台灣發生突發狀況時，中國將阻止美國任何可能的干預；若美方干預，則中國將以不對稱、有限戰力的速戰來延長或擊退外界干預；若發生曠日費時的衝突，解放軍可能會透過網攻、太空或核子行動來解決。

至於台灣的防禦能力，美國國防部表示，中方數十年來軍事現代化的努力不斷擴大兩岸軍力落差，而台灣正在發展不對稱作戰的概念與能力；美國持續遵守基於台灣關係法 、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國政策」，致力於深化對台灣關係，持續支持在符合台灣民眾意願和最大利益狀態下，和平解決兩岸問題。