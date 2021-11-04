未打疫苗者染疫過世 遺屬恐領不到死亡撫恤金

有線電視新聞網(CNN)報導，未打疫苗民眾萬一染疫過世，遺屬恐怕領不到死亡撫恤金(death benefits)。圖為紐約大都會運輸署一名地鐵員工。(Getty Images)

拒絕接種新冠疫苗 的勞工，如今透過雇主取得醫療保險可能保費遭到調漲，或者直接遭到開除。另一項財務層面的重大影響，則可能出現在染疫過世之後。有線電視新聞網(CNN)報導，未打疫苗民眾萬一染疫過世，遺屬恐怕領不到死亡撫恤金(death benefits)。

報導指出，以紐約大都會 運輸署(Metropolitan Transportation Authority，MTA)為例，服務於地鐵、公車、通勤鐵路等系統的旗下員工，如果未打新冠疫苗卻感染新冠病毒死亡，家屬便失去領取50萬元死亡撫恤金的資格。

麻州新貝德福德(New Bedford)市議會今年8月通過提案，將染疫過世的市府員工納入意外死亡保險金(accidental death benefits)給付範圍，不過法案後來未能獲得市長米契爾(Jon Mitchell)簽署。米契爾反對原因之一便是，提案當中沒有對未打疫苗員工訂定排除條款。

從事各行各業的數以千萬計勞工如何落實新冠疫苗接種規定，拜登總統把任務交給企業執行。今年9月，拜登政府宣布，員工人數超過百名的雇主，必須規定員工接種新冠疫苗或每周定期接受新冠病毒檢測。

企業團體「身心殘障意識委員會」(Council for Disability Awareness)主席哈尼特(Carol Harnett)指出，對於員工拒打疫苗，許多雇主如今充滿挫折感，尤其是新冠疫苗已經獲得全面核准。哈尼特說：「你當然希望希望保護自己和你的員工，還要保護全體社會。」

報導指出，紐約大都會運輸署是對拒打疫苗員工採取行動雇主當中，知名度最高的機構。根據統計，自從2020年爆發新冠疫情以來，累計173名紐約大都會運輸署員工感染新冠病毒而死亡，其中5個染疫死亡案例出現在今年6月1日疫苗接種規定上路之後。一名紐約大都會運輸署發言人對CNN說：「根據我們了解，這些案例並沒有接種疫苗。」

2020年4月，當時紐約處於疫情升溫期，紐約大都會運輸署主管與勞工工會達成協議，同意為染疫死亡員工提供家屬可以一次領取的50萬元死亡撫恤金，比照都會運輸署員工因公死亡的身後撫恤金發放。根據協議內容，發放員工染疫死亡撫恤金的計畫，實施期限到2021年底。

新冠疫苗變得容易普遍取得，且獲得美國食品及藥物管理局(FDA)全面核准之後，紐約大都會運輸署修改疫苗接種規定，從今年6月1日起員工若感染新冠病毒死亡，如果死亡當時沒有施打疫苗，遺屬便失去領取死亡撫恤金的資格。根據統計，紐約大都會運輸署約有6萬7000名員工，超過70%員工已經接種疫苗。

紐約大都會運輸署發言人說，發放員工染疫死亡撫恤金的計畫原本只實施一年，但後來予以展延，唯一改變的就是增列疫苗接種規定。

專門處理勞工福利爭議的律師狄波夫斯基(Mark DeBofsky)分析，疫情期間某些從事第一線工作的勞工，感染新冠病毒死亡被認定符合意外死亡保險金的領取資格，理由是這些員工是因為工作而感染病毒。

不過，保險諮詢機構韋萊韜悅(Willis Towers Watson)首席人壽保險顧問恩里克(John Ehrlich)指出，如果員工沒有遵守雇主頒布的安全規定而因公死亡，遺屬恐無法領取意外死亡保險金，例如沒有穿防彈背心、未戴安全頭盔或沒有使用安全裝備等。