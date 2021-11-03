我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

另一波大氣河下周一襲金山灣區 預估降下顯著雨量

民主黨維州「噩夢成真」地方選舉5大看點整理

民主黨維州「噩夢成真」地方選舉5大看點整理

編譯郭宣含／綜合3日電
共和黨籍的政治素人楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期。圖為他上月出席一場造勢活動。（Getty Images）
共和黨籍的政治素人楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期。圖為他上月出席一場造勢活動。（Getty Images）

維吉尼亞和新澤西州非大選年的選舉格外吸引關注，選舉結果有如為明年期中選舉試水溫，美聯社整理出以下五大看點：

維州重現民主黨最深恐懼

民主黨最怕明年期中選舉步上2010年慘敗的後塵，就算再拿前總統川普當箭靶也難力挽狂瀾，共和黨州長候選人楊京(Glenn Youngkin)勝選後更是加深民主黨恐懼。拜登總統一年前以10個百分點拿下維州，但民主黨州長候選人麥考利夫(Terry McAuliffe)難激發選民更多熱情，若民主黨明年選舉也是如此，恐遭橫掃出國會。

維州選舉常被當作期中選舉前的風向球，過去執政黨幾乎總會輸掉國會，今年也不例外。

楊京為共和黨示範新路線

維州大學畢業選民占比高，成為川普任內共和黨的選舉難題，但楊京打破魔咒。身為前私募股權主管，他身穿抓毛絨背心，塑造不具威脅感的郊區老爸形象；他對川普的支持度，剛好夠他贏得共和黨初選和吸收基層選票，他主張財政管理、投資校園，競選時無川普站台，成功攬獲溫和派選民。

明年選舉時，搖擺州共和黨人可能效法楊京，不反川普但也不過度支持。

教育議題聚焦種族與平權

楊京強調教育議題，令人意外；他承諾撥教育補助，就種族與跨性別權等熱門議題批評公立學校。他要在維州教室禁教「批判式種族理論」(critical race theory)，而麥考利夫在辯論時稱家長不該干涉學校教學內容，等於讓楊京搶到話語權；楊京也提到公立學校廁所性侵案，反對跨性別學生自選廁所。

放寬選舉法也不賴

民主黨2019年拿下維州後開始開放選舉法，包括所有州民可郵寄投票和可提早45天投票等；維州共和黨議院則欲從嚴限制選舉法，但從本次選舉可見，自由派的選舉法對保守派無害。

新澤西州州長選舉，現任民主黨籍州長墨菲險勝，成為44年來首位在新州連任成功的民主...
新澤西州州長選舉，現任民主黨籍州長墨菲險勝，成為44年來首位在新州連任成功的民主黨籍州長，但因票數太過接近，共和黨籍對手預計會提出驗票要求。（Getty Images）

新澤西州也嚇壞民主黨

新澤西州民主黨州長墨菲(Phil Murphy)雖連任成功，但原本十拿九穩的選舉竟演變成拉鋸戰，反映出民主黨在全國的慘淡氛圍；墨菲主張許多自由派政策，包括增加學齡前和社區大學補助，而且他有連任競選優勢，也避免犯下麥考利夫在教育議題的錯誤。

美聯社指出，民主黨目前遲未解決的兩大難題是新冠疫情，以及衍生的供應鏈問題推升物價；若能在未來一年獲改善，可望提振士氣，當前的兩州選舉結果未必可預示明年選舉成敗。

民主黨 維州 共和黨

上一則

密利：中國2年內不可能侵台 美國絕對有能力協防

延伸閱讀

墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功

墨菲險勝守住新澤西州 民主黨州長44年來首度連任成功
維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」

維吉尼亞選戰逆轉敗 拜登吃下的「第1記選民警告」
維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸

維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸
一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

熱門新聞

美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
印第安納州一個小城市格林斯堡市(Greensburg)推出吸引新居民項目，此項目下最新搬進來的五個家庭，即有鄰居幫忙免費帶孩子。(美聯社)

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

2021-10-27 12:23
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出