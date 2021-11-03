維州變天 共和黨大獲全勝 麥考利夫認輸

前維州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)3日承認敗選。(美聯社)

前維州 州長麥考利夫(Terry McAuliffe)3日承認敗選，並祝賀共和黨 楊京(Glenn Youngkin)當選維州州長；共和黨今年在維州州長、副州長、檢察長選舉中皆勝出，並在州眾議會中占多數，拿下55個席位，可謂大獲全勝。

維州在選舉日結束後有一周統計並審查票數，但各大媒體3日上午即宣布楊京當選維州州長，在已開出的逾95%票中，楊京以51%得票率領先麥考利夫的48.3%，麥考利夫同日也給楊京留語音信息承認敗選，祝賀他當選，麥考利夫也發表聲明感謝家人和競選團隊的支持，「前途將有挑戰，但我相信維州長期是充滿包容和開放的。」

維州州長諾譚(Ralph Northam)3日也致電楊京祝賀他的勝利，並表示二人將在周四(4日)會面，推進政權交接等相關事宜，諾譚也發聲明表示，「我們為維州再次擁有誠信、自由公正的選舉而自豪。無論是誰當選，我們都尊重結果，這是美國民主的標誌。」

麥考利夫此前曾被看好為最可能戰勝共和黨競爭者的州長候選人，但楊京在選舉日前幾周爭得了保守派家長選民的支持，藉著他們對公校教學內容的關注來奪得民心，楊京承諾會禁止公校教授批判性種族理論，而麥考利夫在此過程中的言論也有損他的形象，讓部分選民認為他不尊重家長意見。

楊京堪稱共和黨目前的一顆新星，而共和黨在本次維州選舉中的全勝也讓維州頗有「變天」之勢，希爾斯(Winsome Sears)成為維州首位非裔女副州長，邁爾斯(Jason Miyares)也成為維州首位拉丁裔檢察長；在州眾議會100個席位中，共和黨取得55席，民主黨有45席，黨派主導權輪替。

去年總統大選中，民主黨拜登在維州領先川普10個百分點，但僅一年後，本次維州「由藍翻紅」的選舉結果，讓民主黨面臨劇烈挑戰，有不少選民稱，今年動身投票 、選擇支持對象的關鍵在於族裔和教育議題，也有選民更看重經濟發展，期待維州在疫後復甦中有更大改變。

雖然共和黨自2009年後一直沒有在維州贏得全州的勝利，但在過去40年內，維州州長的黨派鮮少與白宮一致，此情況僅發生過一次，即2013年麥考利夫當選維州州長，當時總統為民主黨歐巴馬。

維州選舉廳長派普爾(Christopher Piper)表示，今年維州部分地區的投票率高於預期，初步統計投票率約達53.3%，超過了2017年的47%，甚至有些郡市的正常選票用盡，還需要補充選票；數據顯示，今年維州約有120萬選民提前投票。維州州長選舉的籌款也打破記錄，兩名候選人共籌集約1億1500萬元。