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比爾蓋茲呼籲 對抗氣候變遷關注非洲小農

記者張文馨／台北報導
蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）共同主席比爾蓋茲（Bill Gates）參與聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP26）。美聯社
蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）共同主席比爾蓋茲（Bill Gates）參與聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP26）。美聯社

蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）共同主席比爾蓋茲（Bill Gates）參與聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP26），他3日在華府智庫大西洋理事會主持的線上活動表示，各國在會中提出野心勃勃的目標，他關注非洲農業轉型以因應人口增長和高溫環境，3年內將耗資3.15億美元投入種子聯盟（CG System），協助非洲發展中國家培育耐熱作物，提高糧食生產力。

「我們需要第二次的綠色革命，尤其是非洲，協助其應對氣候和人口增長的挑戰。」蓋茲表示。

蓋茲說，先進國家已著手研發應對氣候變遷，很多國家在會中都提出各項目標，作為私部門，他關注在赤道附近的小農，他們手上的種子無法承受氣候變遷，造成作物歉收、營養不良，和極大的不穩定。

蓋茲表示，他將在3年內投入3.15億美元，透過種子聯盟，協助研發耐熱的作物。

他也提到，樂見美國、阿拉伯聯合大公國等30餘國，共同發起農業倡議，協助農業轉型，培育耐熱的作物和牲畜，以及推動數位農業。

美國國務院3日發布新農業倡議，內容提到，美國將在5年內提供10億美元，投入氣候智慧農業與糧食系統創新；透過公私部門協力，協助提高農業生產力、增強對氣候變遷的適應能力，以及降低溫室氣體排放。

美國 氣候變遷 國務院

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