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吳弭當選波士頓市長 用中文強調一切都有可能

中央社波士頓3日專電
波士頓市議員吳弭當選市長。路透
波士頓市議員吳弭當選市長。路透

波士頓市議員吳弭當選市長，終結當地200年來白人男性主政的傳統。她主張大膽改革，遭部分人士質疑，為此她特別在勝選感言以中文說「這些都可以成為現實」。

波士頓市長決選2日正式投票，民意調查領先的吳弭（Michelle Wu）一如預期，以近27個百分點的得票率差距擊敗同為民主黨籍市議員的埃塞比‧喬治（Annissa Essaibi George），兩周後就職時將成為波士頓首位女市長、也是首位有色人種市長。

吳弭在喬治承認敗選後現身慶祝活動，現場數百人反覆高喊Wu（吳），身著一襲紅色洋裝的吳弭多次露出燦爛笑容。

中文說:「這些都可以成為現實」在5:30處

影片來源：youtube/ CBS Boston

吳弭提到，其中一個兒子前幾天問她男生會不會當選波士頓市長。她說：「過去有過，有朝一日也會再有，但今晚並非如此。今天，波士頓選了你的媽媽。」

吳弭說：「波士頓每個角落都發聲了。我們準備好迎接這一刻，我們準備成為一個為全民存在的波士頓。我們準備成為一個不排擠人的波士頓，歡迎所有稱這座城市為家的人到來。我們準備成為一個所有人都有能力待下並成功的波士頓。而且，波士頓準備成為一座『綠色新政』城市。」

「綠色新政」是吳弭主要政見之一，以2040年實現碳中和為目標，呼應民主黨內進步主義派推動綠能因應氣候變遷的政策主張。

36歲的吳弭與恩師聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）都帶有左派色彩，政見著重社會公平，包括降低居住成本、免費搭乘大眾交通工具，且主張警界改革。部分觀察家認為，她偏離3月轉任美國勞工部長的前市長華爾希（Marty Walsh）中間路線，就任市長後恐遭遇守舊勢力反彈。

吳弭說：「我們準備讓所有波士頓人知道，在世代變遷與讓路燈不熄之間，在以大膽方案解決重大問題與填補路面坑洞之間，我們不需要選擇，而要企圖宏大並腳踏實地實現變革，我們需要也值得兩者兼具，這一切都是可能的。」

她為強調這點，除英語、西語等語言外，還特別用中文說「這些都可以成為現實」。

吳弭雙親來自台灣，在芝加哥出生的她為赴哈佛大學求學而移居波士頓。她提到，初到波士頓時是個思鄉的大學生，當時一踏進波士頓華埠就知道「到家了」，她為此感謝這座城市。

吳弭當選後沒有太多時間休息，因為歷經兩周過渡期，16日就要走馬上任。她說會與現任市長潔妮（Kim Janey）團隊合作，確保一上任就能全力衝刺。

她說：「這將是個重大的團隊合作，我們不會坐在市府辦公室光說不練，而會把市府帶向每個街區、每個街道、每個社區。因為如果要實現變革，我們需要所有人參與形塑我們的未來。」

勝選感言結束，歷經400多天選戰嘗到勝利滋味的吳弭擁抱登台一同慶祝的丈夫佩瓦斯基（Conor Pewarski）與兩名兒子，現場灑下吳弭競選代表色紫色碎紙，喜氣洋洋。

根據美聯社，吳弭拿下8萬5798張選票，得票率63.6%；9月初選排名居次的喬治則獲得4萬9019張選票，得票率36.4%。

吳弭在活動結束後受訪表示：「波士頓選民今天用選票發聲。我們準備好面對多項重大挑戰，我們不能再讓現狀延續下去，我們將帶著緊迫感與行動邁向未來，和所需社群一同實現改革。」

吳弭 波士頓 民主黨

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