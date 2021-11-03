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美駐中大使提名參院外委會過關

分析：就連民主黨美西鐵票倉 如今進步派也面臨考驗

分析：就連民主黨美西鐵票倉 如今進步派也面臨考驗

記者顏伶如／綜合報導
舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin，圖)兩年前參選時，喊出政見包括要讓舊金山成為犯罪司法改革的模範生。不過，博徹思上台迄今的表現，卻被批評無法平衡理想與現實之間的落差。美聯社
舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin，圖)兩年前參選時，喊出政見包括要讓舊金山成為犯罪司法改革的模範生。不過，博徹思上台迄今的表現，卻被批評無法平衡理想與現實之間的落差。美聯社

除了維吉尼亞州州長選舉透露民主黨在期中選舉恐有一番硬仗，向來身為民主黨鐵票倉的美西地區，如今諸多跡象更凸顯進步派路線正面臨重大考驗。雅虎新聞(Yahoo News)分析，舊金山長期以來被視為進步派重鎮，但選民現在卻以實際行動對民選首長傳達不滿，直指光說不練是行不通的，尤其在民眾最關切的治安與教育兩大議題方面。亞裔選民在舊金山擁有龐大影響力，但仇恨攻擊層出不窮，亞裔社區卻覺得需求遭到忽視。

舊金山政治環境與維州截然不同，與加州中部也不一樣。2020年總統大選，拜登總統在舊金山拿下85%得票率，上一次舊金山選出的共和黨籍市長，已於1964年卸任。相較於明尼阿波里斯(Minneapolis)，並沒有因為備受爭議的警察殺人事件而出現長達數月的街頭抗爭。舊金山有非洲裔女市長，警察局長也是非洲裔，檢警系統的犯罪司法機制經常被認為充滿進步主義理念。

不過，與民眾有著切身相關的重大議題裡，舊金山選民卻出現朝中間路線靠攏的趨勢。報導分析，從一葉知秋的角度來看，如果把這股趨勢放大成為全國規模，明年即將登場的2022年期中選舉，民主黨選情明顯看壞。

南加大(University of Southern California)政治學教授雪莉‧賈費(Sherry Bebitch Jeffe)指出，進步派人士提出各行各業論述，但到目前為止還沒有一項能夠落實。另一名民主黨選舉策略顧問則對雅虎新聞指出，進步派政策通常以吸引「擁有大學學歷的白人」族群為目標，讓中間派民眾、少數族裔選民產生疏離感，「這就是我們遇到很多波折的原因」。

舊金山檢察長博徹思(Chesa Boudin)兩年前參選時，喊出政見包括要讓舊金山成為犯罪司法改革的模範生。不過，博徹思上台迄今的表現，卻被批評無法平衡理想與現實之間的落差。大型連鎖藥局華格林(Walgreens)以竊盜案件頻傳為由，宣布關閉舊金山地區多家分店，也有超市業者因為相同原因縮短營業時間。

雅虎新聞報導，家暴受害者倡議人士、亞裔社區團體等民間組織紛紛表示，博徹思對於他們提出的需求充耳不聞，博徹思並未盡到身為檢察長的基本職責。

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