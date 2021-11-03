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因家變意外踏入政壇 吳弭為亞裔、女性寫新頁

中央社波士頓2日綜合外電報導
波士頓選出首位華裔女市長吳弭。美聯社
波士頓選出首位華裔女市長吳弭。美聯社

波士頓市長決選結果今天揭曉，市議員吳弭成功出線，成為200年來首位女性市長。10多年前因家庭巨變意外踏入政壇的她，將帶領這個族裔紛爭不斷的城市進入新紀元。

民主黨籍、現年36歲的吳弭（Michelle Wu）擔任波士頓市議員已近7年。她於2013年11月首次當選，成為當地首位台裔美籍市議員。2016年1月至2018年1月，她在市議會擔任首位有色人種女議長。去年9月，她宣布角逐市長，競選團隊在社區深耕1年，為勝利打下穩固基礎。

吳弭在芝加哥出生，此後為赴哈佛大學求學移居波士頓。她自哈佛畢業後，被迫辭去工作，回到芝加哥照顧罹患重病的母親與年幼的妹妹，扛起「亦母亦姐」的角色。她也是眾多市長參選人中，唯一不是土生土長的波士頓人。

吳弭透露，她的父母之所以來到美國，是希望下一代能開創成功。她的父親是化學工程師，獲伊利諾理工學院（IIT）錄取為研究生，但他與妻子幾乎不會說英語，因此吳弭自4、5歲便開始擔任兩人的翻譯。

吳弭的父母原本冀望她成為醫師，她也不負期望，進入哈佛大學，但在她就讀哈佛期間，家中出現劇烈變化，她的父母離婚後，在郊區獨居的母親罹患思覺失調症。

剛從哈佛畢業的吳弭返家後，母親甚至仔細檢查吳弭的臉，找尋她不是機器人的證據，並告訴她：「你不再是我的女兒，我也不是你的媽媽。」

這一刻成為吳弭人生的轉捩點，讓她決定拋下父母為她精心規劃的人生劇本。吳弭形容：「當這種轉變發生時，你會覺得生命很短暫。」

當時，年僅22歲的吳弭被迫成為一家之主。她取得11歲妹妹的法定監護權、為母親安排治療，還開了一家小茶館。

此後，吳弭因對自身遭遇的官僚主義障礙感到沮喪，決定攻讀哈佛法學院，她帶著母親和妹妹重返波士頓，並在此定居。

吳弭進入法學院後，認識了當時在哈佛教授合約法的現任民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren），並開始拓展自己的人脈。

她在波士頓市政府擔任法律研究員期間，為餐廳設計了一個簡化的執照許可程序，吸引時任市長梅尼諾（Thomas M. Menino）的注意。華倫決定角逐參議員後，吳弭也成為她競選團隊中的一員。

2013年，吳弭贏得波士頓市議會席位，成為波士頓史上第2位在市議會任職的有色人種女性。

擔任市議員4屆多以來，吳弭靠著能夠產生深遠影響的提議，吸引不少年輕進步主義人士。她推出全市綠色新政和免費公共運輸等政策，並在TikTok、Instagram和推特（Twitter）上推出相關活動。

吳弭坦言，自己未來仍將面臨許多挑戰，但她認為，自己在22歲時拋下原有的人生，沒有比這個更大的巨變。她表示：「在某些方面，也許最大的風險，就是選擇遠離風險」。

吳弭 波士頓 民主黨

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