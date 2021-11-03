紐時：維吉尼亞州選舉結果 讓民主黨備感焦慮

維州州長選舉中，共和黨楊京(Glenn Youngkin)打敗民主黨籍前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)。圖為楊京在選舉夜派對上。(美聯社)

維吉尼亞州選舉結果出爐，曝露民主黨 弱點，讓民主黨人備感焦慮。紐約時報報導分析，民主黨拿下執政權還未滿周年，眼前儼然已浮現前景看壞的惡耗，民主黨面臨困境包括，缺乏能夠在選民之間有效催票的總統選舉大環境因素，許多議題的話語權更是在共和黨 背後追著跑，維州選舉的意涵對民主黨好比一記震天響的當頭棒喝。

維州州長選舉中，民主黨籍前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)輸給共和黨對手楊京(Glenn Youngkin) 。民主黨籍新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)原被看好得以輕鬆連任，結果卻與共和黨打成五五波。在明尼阿波里斯(Minneapolis)地方公投中，民主黨進步派陣營提出撤銷警察局的提案，則被選民打回票。

紐約時報分析，對於2022年期中選舉過後能否持續保住華府執政權，民主黨內只有少數人士懷抱高度希望，拜登總統在2020年大選勝出的維吉尼亞州，現在出現了共和黨逆襲，原本身為民主黨鐵票倉的新澤西州，這次州長選舉共和黨表現驚人，兩場州長選舉都讓民主黨員不禁出現危機感。

過去五年來，民主黨有著破紀錄的選民投票率，許多民眾憑著一股要讓不適任總統下台的迫切意念，紛紛以選票支持民主黨，但2日的地方選舉結果卻反映了民主黨執政後的政治現實：團結一致對抗的反對目標早已下台，民主黨競選期間多項重點政見，迄今卻遲遲未能兌現。新冠疫情仍然持續蔓延，讓某些地區的校園成為上演政治對立的戰場。

紐約時報指出，維吉尼亞州、新澤西州州長選舉可以看出，民主黨最大挫敗在於郊區選民支持度下降，如此事實意味著保守派針對民主黨提出的種族、身份認同等倡議展開反撲，策略奏效。過去這段期間裡，共和黨不斷透過各種操作，把學校變成全美文化戰爭(culture wars)的戰役最前線。

這場期中選舉前哨戰當中，投票結果顯示民主黨原本憑藉的反川能量(anti-Trump energy)熱情已退，基本盤支持者變得冷漠，民主黨面臨另一層更加嚴峻的情勢則是，過去讓支持者感到振奮的熱情，現在則變成對現況的失望，雖然拜登大選期間做出各種承諾，但上台迄今美國都還沒能回歸疫情爆發之前的正常生活。

民主黨選舉顧問塞納(Dan Sena)指出：「民主黨必須嚴肅檢討如何面對挺川派論述。」塞納指出，在這次選舉中，民主黨不管在維州或其他地點，都沒能展現政績表現，「展望2022年期中選舉，我們要回答的艱難問題是，這樣的選舉策略到底是不是正確的」。