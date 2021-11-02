吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

波士頓選出首位華裔女市長吳弭。（路透）

全美多州2日舉行州長、市長等地方性選舉，其中波士頓 選出首位華裔女市長吳弭 (Michelle Wu)。民主黨進步派的吳弭2日擊敗對手埃塞比‧喬治(Annissa Essaibi George)，當選成為波士頓首位亞裔女市長，締造歷史，終結波士頓200年來由白人男性主導政壇的局面。

36歲、父母來自台灣的吳弭身穿一襲喜氣的大紅衣宣布勝選說：「我們準備好迎接這個時刻，我們準備成為所有人的波士頓，準備好成為不趕人的城市，而是歡迎稱此地為家的所有人。」

「我的兒子前幾個晚上問我，小男孩是否能當選為波士頓市長？」吳弭告訴兒子說：「他們有過，未來也會再有，但不是今晚。今天，波士頓選出你媽媽(當市長)。」

47歲的突尼西亞及波蘭裔埃塞比‧喬治當天晚上10點15分左右，承認敗選並恭賀吳弭勝選，且不忘強調吳弭當選的歷史重要性。當時開出約31%選票，吳弭已取得過半票數。

「我要熱烈恭喜吳弭，她是第一位女性、首位有色人種、首位亞裔的波士頓民選市長。」埃塞比‧喬治在敗選演講時說，這不是小事，「我希望她向這個城市展現，身為人母可以做到許多事。」

亞太裔國會研究所(APAICS)數據顯示，全國前100座大城市中，在2日之前只有六位亞裔市長，全都在加州或德州。

維吉尼亞州州長選舉結果，則可能變天，由共和黨拿下州長及州議會多數席次，而民主黨票倉的新澤西州，這次州長選情膠著，難分軒輊。

此外，紐約市 長也毫無意外，由民主黨的現任布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)勝出，成為紐約市史上第二位非洲裔市長。