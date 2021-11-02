維州州長選舉 共和黨楊京可望勝出 六成選票已奪逾55%

麥考利夫(左)與楊京(右)。（取自麥考利夫、楊京競選官網）

維州 今年改選州長、副州長、檢察長及州眾議會的100個議員席位，選戰激烈，前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)此前被看好有望戰勝共和黨 競爭者楊京(Glenn Youngkin)，但截至發稿前，楊京得票率超過55%，麥考利夫為近44%，且州眾議會共和黨所占席位多於民主黨 ，黨派主導權或將輪替；而檢察長方面，共和黨邁爾斯(Jason Miyares)得票率也高於民主黨賀林(Mark Herring)，維州共和黨或將在此次選舉中取得全面勝利。

截至發稿前，州長選舉已統計逾60%的選票，楊京得票率領先麥考利夫，且差距明顯，預計將打破民主黨全面控制維州的局勢。

麥考利夫宣稱將建立更公平、堅韌的經濟，吸引商家，創造就業機會，提高員工薪資，確保所有民眾都能享有高質量、可負擔的醫療保健，增加可負擔住房資源等。

但他近日在教育方面的言論遭批評，也導致部分搖擺的選民決定支持楊京，維州郊區選民普遍更支持楊京，他們擔心公立學校使用「批判性種族理論」，而麥考利夫日前曾表示「家長不應左右學校的教學」，此言論被反對者解讀為麥考利夫不尊重家長意見，楊京也因此獲得許多家長選民的支持。

楊京藉由自身奮鬥故事爭取年輕選民，他主張降低消費稅、促進特許學校發展，保護相關法律以允許員工不用向工會支付會費，這些都提高了他在亞歷山卓市等「深藍」郡市的支持度，也有選民認為他在LGBTQ權利等文化議題上的觀點較溫和。

今年維州眾議會改選100個議員席位，其中91個席位的兩黨爭奪激烈，是維州逾15年來最激烈的州議會選戰，截至發稿前，共和黨已占20多個席位，而民主黨僅占個位數，黨派主導權或將輪替。

上一次共和黨完全控制維州是在12年前，但川普政府時期，維州民主黨獲得一連串選舉勝利，除保住州長和兩名國會參議員席位，還「翻藍」了三個國會眾議員席位，並重掌州議會多數席；同時在人口稠密的費郡、勞登郡、威廉王子郡等北維州郡市人口發生較大變化，使維州變更「藍」，共和黨面臨的挑戰也越來越大。

維州590萬登記選民中，今年有120萬人提前投票，比2017年維州州長選舉時多了近20萬人。