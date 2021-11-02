最快3日開打 CDC批准「5-11歲兒童」打輝瑞疫苗

美國疾病控制及預防中心2日一致支持讓5至11歲兒童接種輝瑞BNT疫苗，且最快能夠在3日正式開打。（路透）

美國 疾病控制及預防中心（CDC）2日一致支持讓5至11歲兒童接種輝瑞 BNT疫苗 ，且最快3日就正式開打。

路透報導，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）在聲明中指出「我們知道有數百萬名父母渴望讓他們的孩子接種疫苗，通過這一決定，我們現在建議大約2800萬名兒童接種新冠疫苗，作為一名媽媽，我鼓勵有任何疑慮的父母與兒科醫生、學校護士或當地藥劑師諮詢，以了解更多關於疫苗的訊息以及讓孩子接種疫苗的重要性」。

此外，瓦倫斯基表示疫情開始至今已有近200萬名5至11歲兒童感染新冠肺炎、導致8300人住院，雖然孩童罹患重症或死亡的風險遠低於成年人，但新冠肺炎對兒童的風險仍具「破壞性」，且高於目前美國替兒童接種預防疫苗的其他疾病。

同時開放兒童接種疫苗還可以減少學校因為疫情停課對兒童造成的影響，包括社會化、心理健康及教育進度落後等問題都可以獲得解決。

目前美國許多兒童已經重回校園，當局與輝瑞也開始向各州分發疫苗、為兒童大規模接種做準備。白宮日前曾提到「有足夠的輝瑞BNT疫苗能提供給美國2800萬名5歲至11歲的兒童」。目前最快3日就會開始施打第一劑，不過白宮官員透露「大規模接種計畫要到下周才會全面展開」。

目前僅有包括中國、古巴和阿拉伯聯合大公國在內的少數國家，同意開放5歲至11歲兒童接種疫苗。