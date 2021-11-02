不滿美艦出現在黑海 俄軍演練摧毀敵方目標

美軍指揮艦惠特尼山號2日抵達土耳其伊斯坦堡（Istanbul）。路透

美國 兩艘軍艦出現在黑海（Black Sea），引發莫斯科當局不滿，俄羅斯海軍今天在黑海演練摧毀敵方目標。

俄國 總統普亭（Vladimir Putin）昨天曾說，俄國部隊可以「透過雙筒望遠鏡或防禦系統的十字準線」，觀察到美軍指揮艦惠特尼山號（USS Mount Whitney），並對北大西洋公約組織（NATO）在俄國邊界附近活動表達不滿。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，黑海艦隊今天除表示旗下船艦演練摧毀敵方目標，還說位於諾沃羅西斯克（Novorossiysk）和克里米亞（Crimea）基地的防空系統已處在警戒狀態。

黑海艦隊在聲明中說：「他們以防空飛彈武器和火砲，摧毀模擬敵軍的空中目標。」

俄國之前已警告西方國家，不要派遣軍艦進入黑海和靠近克里米亞半島沿岸。俄國在2014年併吞原屬烏克蘭 的克里米亞半島，並視其為國土的一部分，但克里米亞半島在國際上仍被認為屬於烏克蘭。

美國海軍昨天表示，惠特尼山號已抵達土耳其伊斯坦堡（Istanbul），很快就會加入在黑海的其他船艦。

美國海軍透過聲明表示：「結束這場港口訪問之後，惠特尼山號將赴黑海加入（驅逐艦）波特號（USS Porter）的行列，進一步提升美國和北約部隊的海上合作。」

另一方面，克里姆林宮今天駁斥俄國在烏克蘭附近集結軍力的美媒報導是「劣質假新聞」，但克宮也說，在境內調動部隊的決定權在莫斯科。

俄國今年春天曾在毗鄰烏克蘭的邊境區域集結軍力。近來有報導稱俄國又在邊界集結部隊和軍事裝備，美國政治新聞媒體Politico指昨天拍攝的商用衛星照片可證實相關消息。

但烏克蘭昨天表示，並未觀察到俄國增調兵力或裝備到邊界附近。北約官員則說：「北約保持警戒，並經常監控俄國部隊行動。確保透明、避免誤判情勢很重要。」

俄國曾多次指控北約在邊界附近進行挑釁。而在莫斯科併吞克里米亞半島，並支持烏克蘭東部的親俄叛軍之後，北約也宣布決心強化俄國附近北約成員國的安全。