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氣候峰會達共識 80多國承諾減排甲烷

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氣候峰會達共識 80多國承諾減排甲烷

編譯李京倫／報導
美國總統拜登2日在聯合國氣候峰會（COP26）上宣布，有80多國加入「全球甲烷承諾」。（美聯社）
美國總統拜登2日在聯合國氣候峰會（COP26）上宣布，有80多國加入「全球甲烷承諾」。（美聯社）

美國總統拜登和歐盟執委會主席范德賴恩，2日在聯合國氣候峰會（COP26）上宣布，有80多國加入美國和歐盟在9月發起的「全球甲烷承諾」，目標是在2030年前將甲烷排放量減至比2020年少30%。

遏制全球暖化的重點一向是減排二氧化碳，不過愈來愈多人開始關注減排甲烷。雖然大氣中二氧化碳比甲烷多，存留時間也較長，但大氣中個別甲烷分子的暖化效果比個別二氧化碳分子強。

【中央社格拉斯哥2日綜合外電報導】

拜登政府一名高階官員表示，近90國加入美國和歐洲聯盟為首的一項協定，目標是在2030年以前，將全球甲烷排放量降至比2020年水準減少30%，以對抗氣候變遷。

甲烷是僅次於二氧化碳的第2大溫室氣體。甲烷吸熱能力高於二氧化碳，在大氣中分解的速度也較快，這意味減少甲烷排放，能對抑制全球暖化產生快速影響。

「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge）於今年9月首次宣布。根據拜登政府官員，全球甲烷排放量前30大國家當中，半數已經加入。

今天將公布的新簽署國包括巴西，巴西為全球5大甲烷排放國之一。

同為全球5大甲烷排放國的中國、俄羅斯和印度都尚未簽署這項協定。根據路透先前的報導，這些國家都被列入參加這項協定的目標名單中。

這項協定9月首次公布時，簽署國家並不多，美國和歐盟想方設法讓全球甲烷排放大國加入這項協定。

在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）之前，美國和歐盟透過最後外交手段推動下，上周為止也只有約60個國家簽署。

儘管這並非聯合國正式談判的一部分，「全球甲烷承諾」仍可能是COP26最重大的成果之一，因為這項協定對延緩災難性氣候變遷的發生具有潛在影響力。

美國 歐盟 暖化

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