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白宮前國安顧問歐布萊恩：中國可能2024年以前對台動武

編譯劉忠勇／綜合報導
前美國國家安全顧問歐布萊恩，呼籲日本在內的美國盟國要表態嚇阻中國出兵台彎。（路透）
前美國國家安全顧問歐布萊恩，呼籲日本在內的美國盟國要表態嚇阻中國出兵台彎。（路透）

前美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）日前接受日經新聞訪問時表示，中國大陸可能考慮在2024年美國總統大選以前對台灣展開軍事行動。

歐布萊恩在日經線上訪問時預料，中國不會做出任何危害明年2月北京冬奧的事，不過北京當局會擔心前總統川普2014年再入主白宮，或是前國務卿龐培歐之類的鷹派當選下屆美國總統。

他說：「奧運和下屆總統大選的空窗，將是習主席認為在台灣問題上可以製造紛爭的機會。」

美國總統拜登已兩度表明，美國會保衛台灣，阻止中國侵犯，有意無意之間打破華府長期持守的「戰略模糊」。

歐布萊恩認為，拜登可能有意藉此擾亂中國，並消除北京以為一旦武力犯台他會示弱的想法。

他說：「說一次，也許你會說他口誤。但他說了兩次，所以他看來有腹案，也有意讓中方領導層有所顧忌。」

「我認為非常重要的是，日、美、印、英、歐盟等同盟要向中國明白表示，入侵台灣會有相當嚴重的後果。對人民而言，其後果不只在軍事方面，也在經濟方面。」

他強調，日本有尤其有力的理由要支持台海的和平和安定。

「如果中國共產黨取得台灣，等於將日本和太平洋其他地方分割開來」，包括所有南方的國家─澳洲、紐西蘭、菲律賓，還有東南亞國協國家」。他說：「日本就被台灣這個地理上的磐石跟所有這些國家隔絕了。」

歐布萊恩敦促企業界也要有所準備，提防可能出現的台海危機以及接下來會對中國實施的制裁。他建議，在中國經營的中小企業必須要有計畫，一是要分散供應鏈或分散客戶；二是要有突發狀況的應變之道。

中國 美國總統大選 台灣

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