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習近平未露臉氣候峰會 僅書面致辭 美批「重要局外人」

編譯陳韻涵／綜合1日電
中國國家主席習近平缺席聯合國氣候峰會COP26，僅以書面發表致詞。圖為習近平10月31日在北京繼續以影片方式出席20國集團領導人峰會。（新華社）
中國國家主席習近平缺席聯合國氣候峰會COP26，僅以書面發表致詞。圖為習近平10月31日在北京繼續以影片方式出席20國集團領導人峰會。（新華社）

中國國家主席習近平1日沒有出席也沒有透過視訊，僅以書面方式，向「聯合國氣候變遷綱要公約第26次締約方會議」(COP26)全球領導人峰會書面致詞；白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)以「重要局外人」(significant outliers)，形容中國未致力落實降溫的承諾，要求中方加強對抗氣候變遷的目標。

●唯一一位無聲也無影 發表演講領袖

英國衛報(The Guardian)報導，據會議發布的發言者名單，習近平是唯一一位既無聲也無影，僅以書面聲明方式，在氣候峰會「第一階段國家元首和政府首腦高級議程」中，發表看法的國家領袖。

中國現為全球第一大碳排放國，習近平卻連續缺席20國集團(G20)峰會和COP26；他以視訊在G20峰會致詞，COP26則是連影片都省了，改以書面發表聲明。

拜登政府撻伐中國，未能努力遏止升溫，藉此轉移外界對於美國內部，難以推動減少排放溫室氣體的批評聲浪。

蘇利文表示，中國在致力減少升溫攝氏1.5度的承諾國家中，宛如 「重要局外人」，指中國「有義務懷著更大抱負，挺身而出」。

●蘇利文：中國氣候措施「極不對等」

被問到美中關係僵持是否影響全球氣候會談時，蘇利文稱，中國對氣候採取的措施「極不對等」，而美方排除萬難前行，「將在2030年前減排碳50%到52%」。

他接著表示，中國「是有許多資源和能力的大國，足以承擔責任。」

中國上周宣布，減排目標將在2030年達到高峰後下降，這與2015年的巴黎協定目標背道而馳；對此，部分脆弱小國的外交官避免公開批評中國，僅表示所有G20成員國都必須更有野心。

馬紹爾氣候大使：中國必須做得更多

馬紹爾群島氣候大使緹娜‧使特吉(Tina Stege)說：「中國可以且必須做得更多，G20成員國都是。」

南非前主要磋商代表威爾斯(Alf Wills)說， 開發中國家不願公開批評中國的原因很多，一方面中國外交官發揮促使富國挹注窮國的作用，另一方面，且中國比美國更願意援助開發中國家。

他說：「若從經濟角度看，尤其是對開發中國家來說，中國在很大的程度上，是經濟強權的代表。」 

習近平在COP26開幕的書面聲明中表示，氣候變遷的不利影響日益顯現，全球行動緊迫性持續增加，如何應對氣候變遷、推動世界經濟復甦是我們面臨的時代課題。

中國 氣候變遷 習近平

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