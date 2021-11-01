美軍核潛艦在南海撞到什麼？調查：一座未知海底山

美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）上月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時碰撞不明物體，導致10多名官兵受傷，美軍至今仍未詳細交代事故細節，包括撞到何物。對此，美國 海軍11月1日公布指，撞到的是一座未知海底山。

法新社報導，在西太平洋作業的美國海軍第七艦隊表示，一項調查得出的結論是，康乃狄克號於10月2日撞上了地質構造，而不是另一艘船艦。

第七艦隊發言人透過電郵發聲明說，「調查確定，康乃狄克號核動力潛艦在印度 太平洋地區的國際水域作業時，停泊在一處未知海底山上。」

根據聲明，調查結論已移交第七艦隊指揮官湯瑪斯（Karl Thomas），「以確定包括問責在內的後續行動是否適當」。

美國海軍在碰撞事故發生的一周後證實此事件，只表示康乃狄克號「在下潛時撞到物體」。

與美國海軍關係密切的智庫、美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導稱，撞擊事故中造成11名船員受到中度和輕傷。

此外，由於康乃狄克號前壓載艙在事故中毀損，迫使潛艦採水面浮航一周駛回關島進行維修。根據報導，潛艦上的核子反應爐並未損壞。