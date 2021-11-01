COP26首項協議出爐 多國承諾「2030年停止砍伐森林」

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」領導人將在2日簽署第一個重大協議、承諾在2030年停止森林砍伐。（路透）

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）領導人將在2日簽署第一個重大協議、承諾在2030年停止森林砍伐。

BBC報導，這項協議的簽署國將包括亞馬遜熱帶雨林已被大量砍伐的巴西，還承諾投入更多資金來保護和恢復森林，共有100多個、覆蓋全球約 85% 的森林的國家表示將簽署協議。

為了阻止森林砍伐並打破樹木損失與農業之間的聯繫，政府承諾提供近140億英鎊（約194億美元）的公共和私人資金，其中部分將用於恢復發展中國 家的受損土地、應對野火和支持原生社區，還有超過30家世界上規模最大的公司承諾停止對與森林砍伐有關的活動的投資 ，還將設立一個11億英鎊（約15.2億美元）的基金來保護世界第二大熱帶雨林「剛果盆地」。

此外，28個國家的政府將承諾從全球食品和棕櫚油、大豆和可可等其他農產品貿易中消除森林砍伐，這些行業通過砍伐樹木為動物放牧或為作物生長騰出空間導致森林流失。

主持這次峰會的英國首相強生（Boris Johnson）將其稱為「保護和恢復地球森林的里程碑式協議」，並強調「這些巨大的生態系統、這些大自然的大教堂是我們星球的肺」。

倫敦大學學院氣候和森林專家路易斯（Simon Lewis）指出「有一個政治承諾來結束這麼多國家的森林砍伐，並提供大量資金，這是個好消息」，但他也提醒2014年在紐約 發表的聲明「根本沒有減緩森林砍伐的速度」。