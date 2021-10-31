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第3批美軍明年春抵台 接手輪訓任務

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第3批美軍明年春抵台 接手輪訓任務

記者洪哲政／台北報導
台陸軍司令徐衍璞訪美返國，現正進行14天檢疫程序。據證實，此行進一步確立台美兩軍「陸威專案」實施內容，除台美兩軍傳統五種互動模式外，新增的「特戰合作組」實施狀況良好。圖為示意。記者洪哲政／攝影
台陸軍司令徐衍璞訪美返國，現正進行14天檢疫程序。據證實，此行進一步確立台美兩軍「陸威專案」實施內容，除台美兩軍傳統五種互動模式外，新增的「特戰合作組」實施狀況良好。圖為示意。記者洪哲政／攝影

中華民國陸軍司令徐衍璞訪美返國，現正進行14天檢疫程序。據證實，此行進一步確立台美兩軍「陸威專案」實施內容，除台美兩軍傳統五種互動模式外，新增的「特戰合作組」實施狀況良好，明年春節過後，將由第三批美軍現役人員來台接手輪訓任務，形成美軍常駐台灣的協訓編制。

徐衍璞月前率團訪美，前往夏威夷出席台美「陸威專案」年終會議。徐衍璞此行除確立陸威案台美傳統「專家交流」、「隨隊見習」、「聯合演訓」、「機動輔訓」、「互動協訓」五大交流模式，並確認今年新實施「特戰合作組」常駐輔訓成效，明年春節過後，將由第三批美軍現役「特戰合作組」人員就會赴台接手輪訓任務。

據了解，陸威案五大項目除了「機動輔訓」須由台方編列預算，其餘均由美軍支應。而如果是台灣國軍編列預算、美方派教官施訓，則是「移地」機動輔訓。聯合演習、隨隊見習是台灣國軍小部隊赴美，如果美軍組成一個部隊，共同參訓，就屬於「聯合演習」；機動輔訓、互動協訓則是美軍赴台；專家交流，台灣國軍可以訪美、美軍可以訪台。台灣國軍過去幾年均曾派小部隊赴美國參訓，即是「協訓」，但去年起因疫情暫停，出國的錢挪為「隨隊見習」之用。

根據台美協商確認內容，今年首度實施的美軍「特戰合作組」在台獨立運作，受美國在台協會台北辦事處安全合作組的特戰聯絡官指導管制，運作良好。但這項合作機制仍屬於戰術以下的低階層協訓，第一批是傳授台灣海軍陸戰隊新接裝的突擊艇戰術，第二梯次則主要是觀察特戰部隊駐地、專精與學校班隊施訓情形，提出建言。第三梯任務可望隨台灣國軍新接裝裝備實施輔訓。

權威管道日前披露，蔡英文所證實的「駐台」美軍，是台美今年首度實施的「特戰合作組」協訓計畫，十餘位具備各類軍事專長的美軍特戰小組官兵，由少、中校軍官作為領隊，以每半年一梯次形式，不斷有小隊接替進駐台灣，協助各軍種特戰部隊提升戰力。但這個協訓編制稱不上「部隊」，也沒有協防意義。

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