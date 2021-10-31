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G20峰會公報草稿曝光 未明確設定碳中和目標期限

G20峰會公報草稿曝光 未明確設定碳中和目標期限

中央社羅馬31日綜合外電報導
20國集團(G20)峰會在義大利召開。(美聯社)
20國集團(G20)峰會在義大利召開。(美聯社)

根據法新社看到的20國集團（G20）峰會公報草稿，G20領袖今天同意有必要把全球均溫升幅控制在攝氏1.5度以內，但他們未就達成淨零碳排放做出滿足外界期望的承諾。

由20個主要經濟體組成的G20，碳排放量占全球近8成。它們肩負壓力，必須採取大膽行動對抗氣候變遷，好為即將在英國格拉斯哥（Glasgow）登場的聯合國氣候峰會注入一劑亟需的強心針。

根據消息人士所稱的最終版公報草稿，G20重申支持2015年巴黎氣候協定（Paris Agreement）的目標，也就是把「全球均溫高出工業化以前水準幅度控制在（攝氏）2度以下，並努力追求限制在1.5度內」。

除此之外，G20擬聲明：「若要讓1.5度（目標）觸手可及，所有國家都必須做出重大且有效率的行動和承諾。」

草稿並提到，這會「需要考量不同方法，除了憑藉各國發展清晰路線，使短、中期目標能符合長期企圖心；還要國際間相互合作與支持」。

報導指出，根據專家說法，要達成升溫限於1.5度的目標，全球得在2030年以前把碳排放量近乎砍半，並於2050年以前達成「淨零」排放。

但今天稍晚將公布的G20公報草稿，並未明確設定達到碳中和的期限，只稱應在「本世紀中以前或前後」。

峰會主辦國義大利雖力促以2050年為目標，但難以與中國達成一致意見。中國這個全球最大碳排放國已自行訂定在2060年以前實現碳中和的目標。

峰會公報也將承諾「在2021年底前，停止提供國際公共資金給海外新增未減排的燃煤電力」。這項重要承諾，與中國9月承諾不再新建海外煤電項目相互呼應。

G20另將再度承諾，會提供1000億美元給開發中國家作為適應氣候變遷成本。先前相同承諾到目前為止都未兌現。

羅馬G20峰會今天進行最後第2天議程，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）在會議正式開始討論氣候議題之前，呼籲與會領袖把目標放遠。

他說：「我們今天所做的決定，將直接影響格拉斯哥氣候峰會成功與否，且最終將影響我們因應氣候危機的能力。」

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