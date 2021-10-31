美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美國 一個情報機關公布解密報告，首度說明為何該機關認為引發新冠肺炎的病毒，最初源自於中國武漢病毒研究所 發生意外事件，導致病毒從動物傳染給人類。

倫敦金融時報（FT）指出，依據這個未公布名稱的情報單位報告，分析人員認為，疫情最可能的起源是武漢實驗室進行具有危險性的科學實驗，且安全預防措施不足。

不過，這份報告也指出，分析人員對自己的結論不是很有信心，且其他幾個機關並未持這類觀點。

儘管美國情報圈的看法分歧，但這份報告可能讓中國甚至美國是否該對這場全球大流行病負責的爭論升溫；美國也曾資助武漢實驗室的研究。

這份報告公布的時機，就在美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）將赴國會作證的前幾天。佛奇出席時，國會議員可能嚴厲質詢為何他批准一筆60萬美元的經費，用於資助武漢實驗室的冠狀病毒研究。

報告指出：「儘管各情報機構沒有跡象指明武漢實驗室的研究涉及Sars-Cov-2（導致新冠肺炎的病毒）或近親病毒，但這些分析指出，研究人員可能在實驗或採樣的過程中無意地接觸病毒，且未對病毒進行基因定序，這可能導致無症狀或輕症感染。」

這種說法，或許可以解釋為何在武漢實驗室的冠狀病毒樣本中，並未發現與Sars-Cov-2 非常相似的病毒。

不過，這份報告也明確表示，若北京當局不願合作，美國情報官員大多只能依賴間接證據來建構論點。

這個情報機構認為，武漢實驗室發生意外事件，是因為該實驗室進行的研究類型，以及部分研究是在相對較低的生物安全等級下進行。