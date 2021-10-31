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COP26氣候峰會開幕 窮國富國、汙染大國之間互相角力

編譯李京倫／報導
COP26與會代表31日參加第一場全體會議。（Getty Images）
COP26與會代表31日參加第一場全體會議。（Getty Images）

聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）10月31日在英國蘇格蘭格拉斯哥開幕，美國總統拜登等上百位領袖將出席這場關鍵的氣候峰會，峰會結果將在很大程度上決定，全球70億人將如何在變熱的地球上生存，以及未來世代能否避免遠較現在嚴重的暖化。

峰會目標是讓各國催促彼此控制溫室氣體排放量，承諾資助低收入國家應對氣候變遷，並為2015年巴黎協定擬定部分規則。巴黎協定規定各國每5年開會一次，檢討並修改氣候行動計畫，並督促彼此做更多，這場檢討會議原定去年舉行，因新冠疫情延到今年。

COP26主席、英國商業、能源和產業戰略大臣夏瑪在開幕式上說，這場峰會將是「把全球升溫幅度控制在攝氏1.5度內的最後、最好希望」。

為期13天的峰會可能將成為各國角力場。汙染大國互相催促對方減排，並努力因應減排對自身經濟的衝擊。受氣候災難重創的窮國則可能要求富國兌現金援承諾。

美國總統拜登承諾，美國將在2030年前把溫室氣體排放量降低到2005年水準的一半。美國敦促中國大陸在氣候峰會上設定更大的氣候目標，但目前大陸只說，溫室氣體排放量會在2030年前達到高峰而後下降。

2010年，富國承諾在2020年前每年提供1千億美元，幫助窮國應對氣候變遷。根據幾個工業國宣布的最新計畫，其中一些款項已付，但剩餘款項要到2023年才會付清。爭議更大的可能是工業國為脆弱國家受到的氣候災難賠償。相關討論已因美國等國家反對而延宕多年。

各國2015年同意採取行動，好把全球升溫幅度控制在比工業革命前升溫「遠少於」攝氏兩度，不過後來極端天氣日益頻繁出現，氣候科學家敦促各國把升溫幅度限制在攝氏1.5度內，以減輕環境災難。

在全球主要排碳國中，除了拜登親自到場，中國大陸國家主席習近平可能以視訊方式出席，巴西總統波索納洛不出席，俄國總統普亭可能發表視訊演說。

來自全球關心環保的人士30日開始在格拉斯哥集結，呼籲世界領袖對氣候變遷採取行動，主辦單位預料11月5日的大型示威活動將有多達10萬人現身，是今年峰會期間最大規模的抗議行動，參與人士包括知名的瑞典環保少女童貝里，她從倫敦搭乘火車抵達，並在月台上由大批警力護送下進入格拉斯哥。

美國 拜登 氣候變遷

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