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G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

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G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

編譯盧炯燊／綜合30日電
拜登總統（右）30日在G20峰會於羅馬舉行峰會的第一天，宣布與歐盟達成協議，解決川普時代向歐洲鋼鐵及鋁材徵收關稅而引起的風波，歐盟也會取消向美國產品徵收報復性關稅。左為歐盟執委會主席馮德賴恩。（歐新社）
拜登總統（右）30日在G20峰會於羅馬舉行峰會的第一天，宣布與歐盟達成協議，解決川普時代向歐洲鋼鐵及鋁材徵收關稅而引起的風波，歐盟也會取消向美國產品徵收報復性關稅。左為歐盟執委會主席馮德賴恩。（歐新社）

20國集團(G20)峰會30日在羅馬揭幕，拜登總統在峰會的第一天就宣布與歐盟達成協議，解決川普時代向歐洲鋼鐵及鋁材徵收關稅而引起的風波，歐盟也會取消向美國產品徵收報復性關稅；貿易戰落幕的決定也說明拜登亟欲改善與歐洲盟國的關係。

國家安全顧問蘇利文、貿易代表戴琪及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)在宣布達成協議時，指美國不會完全撤回有關的稅務條款，但部分歐洲鋼鐵及鋁材可以免關稅進口美國。

雷蒙多表示，歐盟也會取消報復性關稅，相信該協議將緩解供應鏈壓力和價格高昂的問題，有助降低通膨；她說：「我們預計協議將緩解供應鏈壓力並降低成本增加，這對在產品中使用鋼和鋁的美國製造商來說也是好事。」

歐盟貿易專員杜姆布洛夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)在推文中表示，雙方同意暫停鋼鐵和鋁材貿易爭端；不過美歐官員沒有詳細說明將免徵關稅的具體進口水平，但協議將確保從歐洲進入美國的鋼鐵完全在歐洲生產。

川普是在2018年6月以國家安全為由，對來自歐盟在內數個經濟體的鋼、鋁分別祭出25%和10%的關稅，隨著歐盟的報復性關稅，挑起美歐貿易戰。

根據日程安排，拜登31日會主持會議討論全球供應鏈問題，這些問題在很大程度上擾亂了世界經濟。

美英法德 重啟與伊朗核武談判

除了解決鋼、鋁的貿易糾紛外，美英法德四國領袖也討論了伊朗核問題，他們發表聯合聲明，表示要確保伊朗永遠無法獲得核武器，同時願意通過談判解決問題。

拜登、英國首相強生、法國總統馬克宏及德國總理梅克爾在聯合聲明中說，他們討論了伊朗不斷升級的核計畫對國際安全構成的風險，決心確保伊朗永遠無法獲得核武器。

四位領袖指伊朗必須重返核協議，才有可能解除制裁及有助伊朗的經濟增長，同時希望伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)把握這個機會；他們也表示在這個重要議題上，會繼續與俄羅斯、中國及歐盟合作。

在四國領袖會議前，媒體問拜登希望何時恢復與伊朗談判，他只回答「他們計畫恢復」。

伊朗首席談判代表最近表示，準備重返談判，但美歐官員對能否與伊朗達成新協議的前景，一直態度謹慎。

伊朗 歐盟 關稅

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