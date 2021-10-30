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川普公共負擔政策復活？ 13紅州檢察長祭法律戰

編譯郭宣含／綜合30日電
聯邦最高院決定受理共和黨籍州檢長的要求，再次考慮各州能否執行前政府的相關移民法規。圖為綠卡樣本。(美聯社)
聯邦最高院決定受理共和黨籍州檢長的要求，再次考慮各州能否執行前政府的相關移民法規。圖為綠卡樣本。(美聯社)

聯邦最高法院29日同意受理13州共和黨執政州檢察長的集體訴案，他們希望恢復川普前政府的行動，拒發綠卡給可能過度依賴政府福利的移民；聯邦最高法院可能明年6月作出裁決。

川普總統任內時，國土安全部(DHS)2019年宣布，當局將從寬擴大「公共負擔」(public charge)的定義，若合法永久居民申請者的收入會大幅仰賴政府補助，那麼他們的綠卡申請可能遭拒。

這項移民政策過去主要判斷依據，在於移民是否會仰賴現金補助；但川普政府擴大公共負擔定義，涵蓋領取非現金補助者，包括聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)、糧食券和聯邦住房補助，申請過這些福利者，申請綠卡將被打回票。

若有人可能申請更大範圍的補助，三年內超過12個月，也符合公共負擔的廣泛定義。

下級法院處理這一連串訴訟時，對於這項修改過的規定是否違反聯邦法出現分歧；這項執法最後遭阻擋，川普政府也提出上訴，而目前拜登政府則決定不再辯護這項法律。

來自13個共和黨州的檢察長敦促，聯邦最高法應考慮他們做為州府，是否要接手為該法辯護，他們表示這項規定一年可為各州省下約10億元。

聯邦政府向來有權拒絕可能成為公共負擔的移民，不讓他們取得長期合法居留資格，話說如此，但移民法中「公共負擔」一詞卻從未獲正式定義；川普的政策建議彌補該空缺，並加入非現金補助和其他考量因素，例如移民的年齡、財務資源、就業經歷、教育程度和健康情況。

根據川普政府當時的移民新規定，擴大定義公共負擔可加強自給自足和個人責任的理念，確保移民能夠自食其力，在美國獲得成功。

聯邦最高法院可能在明年春季聽取該案，並於6月作出裁決。

移民 公共負擔 川普

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