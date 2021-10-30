我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雲南瑞麗防疫民生艱 1歲幼兒做了74次核酸

律師考試落榜 事務所老闆證實小室圭沒考上

G20峰會揭幕 正式為全球最低企業稅背書

中央社羅馬30日綜合外電報導
為期兩天的二十國集團（G20）領袖高峰會議今天在羅馬登場，各國與會領袖合影。(美聯社)
為期兩天的二十國集團（G20）領袖高峰會議今天在羅馬登場，各國與會領袖合影。(美聯社)

為期兩天的二十國集團（G20）領袖高峰會議今天在羅馬登場，與會的全球主要經濟體領袖正式為一項全球稅改協議背書，但針對全球迫切的氣候變遷議題還在討價還價。

這是G20領袖過去2年來首度實體聚會，與會領袖廣泛支持針對跨國企業巨擘課徵最低15%稅率。

出席會議的美國財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，G20領袖正式為課徵最低15%企業稅的全球稅改協議背書，並讚揚此為「歷史性」步驟。

葉倫發表聲明說：「今日，每一位G20領袖都支持新國際賦稅規範的歷史性協議，包括將會終結有害的各國競相壓低企業稅率競賽的全球最低企業稅。」

約136國已簽署經濟合作暨發展組織（OECD）斡旋達成的全球稅改協議，以更公平地對跨國企業課稅並實施最低15%全球企業稅。前述國家加總起來代表逾90%全球國內生產毛額（GDP）。

這項迷你稅改革命預定2023年生效，但其最後期限可能會推遲，部分是由於不少美國國會議員抗拒。

此稅改的第一個支柱涉及就獲利所在地點對企業課稅，而非僅就企業總部所在地點，這在美國國會遭遇強烈反對。

諸如谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和蘋果（Apple）等美國網路巨擘，尤其是此新全球規範鎖定的目標，它們擅長把總部設在低稅率國家境內，將獲利應繳交的稅壓至最低。

但針對氣候變遷的集體承諾尚未達成共識，而攸關重大的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將於31日起在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）揭幕。

G20領袖峰會主辦國義大利總理德拉吉（Mario Draghi）在閉門會談前告訴與會領袖，「從疫情全球大流行到氣候變遷，以迄公平合理課稅，單打獨鬥都不是選項」。

G20成員當中，許多國家處於不同經濟發展階段，針對於2050年前削減溫室氣體至淨零排放等重大目標仍意見分歧。

G20峰會的會議結果攸關重大，G20成員包括中國、美國、印度、歐洲聯盟以及俄羅斯，占全球GDP高達80%，溫室氣體排放也將近80%。

另一關鍵議題是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球大流行，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）都提及全球疫苗分配不均議題，兩人均透過視訊連線出席G20峰會。

普亭把疫苗分配不均歸咎於「不誠實競爭、保護主義以及若干國家，尤其是G20成員未準備好彼此承認疫苗以及疫苗認證。」

各界不預期會中能做出新承諾，以解決富國和窮國間獲取COVID-19疫苗的巨大落差。

但德拉吉敦促與會領袖竭盡所能於2022年中前，達成為70%全球人口接種疫苗的世界衛生組織（WHO）目標。

根據追蹤高峰會討論進展的消息人士，所有領袖都同意致力達成那個目標。

疫苗 美國 氣候變遷

上一則

WHO：歐洲疫情升溫 上周新增病例占逾全球一半

延伸閱讀

普亭藉外國代理人法 箝制新聞自由和反對派人士

普亭藉外國代理人法 箝制新聞自由和反對派人士
葉倫、劉鶴視訊通話 有溝通沒結果

葉倫、劉鶴視訊通話 有溝通沒結果
前財長桑默斯連珠砲推文 批葉倫未充分認識通膨現實

前財長桑默斯連珠砲推文 批葉倫未充分認識通膨現實
普亭：歐洲天然氣危機有可能傷到俄羅斯

普亭：歐洲天然氣危機有可能傷到俄羅斯

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08

超人氣

更多 >
去年德國最容易被偷的汽車Top 10 第一名居然是它

去年德國最容易被偷的汽車Top 10 第一名居然是它
蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對

蔬菜「先切再洗」營養全流失 營養師：這樣做才對
彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線

彭博：台灣被推上美中代理戰爭前線
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕