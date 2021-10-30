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紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

疫情、罷工、淹水…格拉斯哥COP26變數多

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

編譯黃淑玲／綜合外電
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

20國集團（G20）這個周末在義大利羅馬召開高峰會，下周聯合國氣候峰會在英國格拉斯哥登場，主要國家領袖都前去參加的這兩個重要國際會議場合，看不到中國國家主席習近平

紐約時報說，「習先生已經21個月沒離開中國，時間正繼續累計。」習近平不想親自到國際舞台露臉釋放出的訊息是：他當下優先處理中國內政，遲疑於全球事務做出妥協。

德國柏林Mercator中國研究所資深研究員Helena Legarda說，親自參加會議，就外交而言，通常是希望能夠克服剩餘障礙，進而達成某種程度協議或減輕緊張的基礎；習近平不現身，等於大家失去這樣的機會。

美國總統拜登這兩項會議都將親身參與，他上任後與習近平還沒有實際會過面，紐時說，恐怕近期內也不太可能碰面。不過兩人已經同意今年底以前舉行視訊會談，確切日期還沒公布。

習近平這麼長的時間不出國訪問，表面上的理由是新冠疫情，雖然北京官方沒有如此明確解釋。紐時認為，這同時也是中國對於內政與外交重心深度轉換的算計。因為跟疫情前比較，習近平停止國際旅行的程度十分明顯。

他最近一次出國是在2020年1月，造訪緬甸。回國後沒幾天，中國當局對新冠疫情爆發中心武漢，下達封城令。根據政治風險諮詢公司Eurasia Group分析師Neil Thomas的估算，疫情之前，習近平每年平均出訪14個國家，在國外的天數約34天。比美國前總統歐巴馬的25天，以及川普的23天，都多很多。

習近平 中國 疫情

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