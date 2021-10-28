拜登墮胎、同性戀立場惹敵意 與教宗會面直播突取消

拜登總統（左）29日將會見教宗方濟各（右），預計會把重點放在氣候變遷、照顧窮人和終結新冠疫情上。圖為兩人2016年4月見面。（美聯社）

拜登 總統29日會見教宗方濟各 ，正值美國 政治兩極化滲入天主教界，兩人都是保守派教徒亟欲攻擊的靶子，是天主教內「異議分子」，不但不接受教宗提倡的包容與社會正義等「進步」價值，還正面攻擊拜登有關墮胎、同性戀等議題的立場。

方濟各好友耶穌會傳教士史巴達羅(Antonio Spadaro)說，拜登知道保守派天主教領導階層對他的敵意，就算他到羅馬來，也不會放過他，「這是事實」。

梵蒂岡官員和專家不認為拜登和方濟各見面時，會討論美國保守派主教對他們的敵意，而會把重點放在氣候變遷、照顧窮人和終結新冠疫情上，教宗可能趁機敦促拜登多提供疫苗給發展中國家，更不會錯失宣揚他反對軍火交易、反對戰爭等基本立場的機會。

拜登是繼甘迺迪後，美國第二位天主教徒總統；不論左派右派都會從他和教宗會談內容，仔細搜尋蛛絲馬跡，看教宗有沒有刻意「政治掩護」拜登，讓他少承受些天主教保守派的砲火。

兩人見面後的頭幾句交談，本來預定現場直播，梵蒂岡28日傍晚突然宣布取消，這就讓人嗅出「某種跡象」。

教廷發言人布魯尼(Matteo Bruni)說，疫情期間，所有元首來訪都如此處理，新聞界需要的影片，會談後，教廷會提供「精華版」；白宮發言人莎奇說，美國正盡力替新聞界爭取更大的報導空間。

美國天主教主教會議再過幾周就召開，保守派擬趁機攻擊拜登贊成墮胎的立場，把他列為沒有資格接受聖餐；方濟各雖然站穩教會反對墮胎的立場，卻勸主教們盡傳教士的責任即可，不必把自己當作政客。

方濟各一直喟嘆將宗教政治化、武器化，對整個天主教會將是「一大災難」，會讓教會無法「超越世俗」而中立運作。

他在美國天主教界有不少熱誠的支持者，特別是他任命的主教，但支持他的主教不占多數，他很擔心美國天主教徒之間的內訌會演變成「危險的先例」。

思想開明先進的方濟各和教廷官員都知道，反對他的主要是美國教界的保守派，他認為「受到美國人攻擊，是很光榮的事」，並說他不怕自己和美國教會裡面的異議分子意見分歧。