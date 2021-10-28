當李克強面 拜登批中對台脅迫

美國總統拜登（中）在東亞峰會上以視訊發表講話，左上角為陸方代表中國總理李克強。（歐新社）

美國 總統拜登 27日在東亞峰會視訊會議上對包括中國 總理李克強在內的18國高層說，美國將和他們站在一起捍衛民主和海洋自由；拜登還就台灣議題表示，中國對台灣的脅迫行動威脅區域的和平穩定，美國會為新疆和西藏的人權問題、為香港人民的權利挺身而出。

法新社與路透報導，拜登在會中表示，「美國高度關切中國在台海的脅迫與侵略行動」，指陸方威脅區域和平穩定；拜登說，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

拜登在這場視訊活動談到台灣與南海議題，與會的中方代表為李克強，其餘包括澳洲、印度、日本、紐西蘭、南韓和俄羅斯等東協成員國領導人。

法新社報導，拜登說，美國完全致力於海洋自由、開放水路和自由流通的商業，包括在南海。

新華社報導，李克強在峰會表示，維護南海和平穩定、維護南海航行和飛越自由符合各方共同利益。中國作為最大的貨物貿易國，60%以上的貨物貿易經過南海。南海和平穩定關乎中國切身利益。南海局勢整體保持了穩定，航行和飛越自由也從未發生過問題。他強調，地區國家為維護南海和平穩定所作出的努力應得到尊重。

白宮發布的新聞摘要並未提及相關議題，白宮表示，拜登重申美國對印太區域的持久承諾，勾勒開放、連結、繁榮、充滿韌性和安全的區域願景；他也宣布美國將和夥伴探索發展印太經濟架構，將包括以下共同目標：貿易促進、對數位經濟和科技的標準、供應鏈韌性、脫碳與潔淨能源、基礎建設、勞動力標準，及其他共享利益領域。

白宮表示，拜登重申對以基於規則的國際秩序的美國承諾，並表達對威脅這項秩序的關切，他清楚表示，美國將持續和盟友夥伴站在一起，支持民主、人權、法治和海洋自由。

另外，日相岸田文雄27日出席東協10國與日本的領導人線上會議及東協與日本、美國、中國、俄羅斯等領導人舉行的東亞峰會線上會議。會議結束後，岸田對媒體表示，他在會中言及香港、新疆的人權狀況，並重申台灣海峽和平穩定重要性，強烈反對有國家挑戰基於法治的自由開放海洋秩序。