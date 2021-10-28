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拜登揭曉1.85兆方案 「沒人會得到所有想要的 包括我」

一洲焦點／中國測試極音速飛彈 美國新的「史普尼克」危機？

拜登1.85兆元預算 擴大健保、普及教育、應對氣候變化

記者張筠／華盛頓報導
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架，主要改革健保、教育、氣候變化、稅法等領域，此外拜登也宣布1兆元的基礎設施建設方案。美聯社
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架，主要改革健保、教育、氣候變化、稅法等領域，此外拜登也宣布1兆元的基礎設施建設方案。美聯社

拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架，主要改革健保、教育、氣候變化、稅法等領域，此外拜登也宣布1兆元的基礎設施建設方案。

在兒童教育方面，拜登政府計畫給三至四歲的所有兒童提供免費學前班(pre-K)教育，該計畫預計每年將服務600萬名兒童。

在育兒方面，對於收入不超過所在州平均中位數250%的家庭，拜登計畫在未來六年內，將這些家庭的育兒費用控制在他們收入的7%以內，此計畫預計能影響2000萬兒童。

拜登政府也計畫持續新冠疫情期間推出的育兒補貼和援助計畫，將「兒童扶養稅額抵免」(child care tax credit)延長一年至2022年，每月給六歲以下的兒童提供300元，給六至17歲的兒童提供250元，預計將惠及逾3500萬戶家庭。

拜登也將「工作所得抵稅」(Earned income tax credit，EITC)延長至2022年，並將最高抵稅額度增加了三倍，降低門檻，放寬年齡限制，讓更多民眾受益，該計畫的收益人群為1700萬名低薪無子女工人。

在家庭護理方面，拜登的預算案旨在改善老年人和殘障家庭的護理服務，擴大醫療補助的覆蓋範圍，減少申請補助的等待時間，此外拜登政府也計畫改善護理行業的就業質量，預計給育兒和學前教育共撥款4000億元，稅收抵免總額將達2000億元，家庭醫療保健措施將耗資1500億元。

拜登計畫將可負擔健保(Affordable Care Act)的相關補貼延長至2025年，預計總額耗資1300億元，這將降低「歐記健保」(Obamacare)的成本，重點惠及中等收入家庭和中產階級民眾，此外拜登政府也呼籲未擴大醫療補助(Medicaid)的12個州，為低收入民眾提供「可負擔健保」補貼；擴大醫療保健的計畫也包括為有醫療保險的民眾推出350億元的助聽器福利。

在應對氣候變化方面，拜登政府計畫斥5550億元，為安裝太陽能屋頂、購買電動汽車的家庭提供稅收抵免的福利，激勵發展清潔能源的行業，創造30萬份就業機會。

其他關於住房、食品營養、高等教育等的投資預計將耗資2800億元；另外拜登也計畫斥1000億元來支持移民和邊境管理系統。

拜登宣布的這項1.85兆元預算案並不包括「免費就讀社區學院」(Free community college)、「帶薪病假提案」(Paid family and sick leave)、牙醫和眼科補貼、州稅及地方税抵扣(State and local tax deduction)等方面。

拜登 教育 歐記健保

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