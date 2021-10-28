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拜登揭曉1.85兆方案 「沒人會得到所有想要的 包括我」

一洲焦點／中國測試極音速飛彈 美國新的「史普尼克」危機？

拜登揭曉1.85兆方案 「沒人會得到所有想要的 包括我」

記者羅曉媛／華盛頓報導
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架，主攻全面改革美國的健保、教育、氣候變化、稅法等方面，並公布1兆元的基礎設施措施方案，試圖在無休止的政策分歧與黨派內鬥中，為自己延宕數月的經濟議程找到出路。

拜登28日上午奔赴國會商討法案細則，懇請民主黨議員放下分歧，推進他提出的兩項支出計畫；返回白宮後，拜登在東廳發表講話說，「經過數月來艱難且深思熟慮的協商，我想我們—我知道我們已經有了一項歷史性的經濟框架，這一框架包括對美國以及人民的歷史性投資。」

拜登並未明確表示國會民主黨是否均對新框架表示支持，部分黨內關鍵議員發表的聲明也未承諾是否一定表決支持。

不過拜登在講話中對此表示信心，指經過數月的深入協商，這些分歧已經消除；他說，「沒人會得到所有想要的，也包括我在內。但這就是何為妥協，這就是共識，也是我做事的基礎(what I ran on)。」

此次揭曉的新框架是拜登為兌現競選諾言邁出的關鍵一步，即投資基礎設施、重建社會安全網、縮小貧富差距，並證明民主體制仍能奏效。

他坦承，自己的部分議程無法在當前立法季實現，包括免費社區大學及聯邦帶薪家事假(family leave)，「我知道人們對於他們的優先考慮有多深的感觸。」

但表示將全力向美國人民推介此次新框架帶來的裨益，稱之為歷史性的努力，「開始從根本上改變政府服務美國公眾的方式」。

「這項議程都包括在這些法案裡，這是8100萬美國人投票(給我)的原因，他們的心聲應該被聽到，而不是被否定。」拜登最後以敦促國會議員通過該框架(get this done)結束講話，並未接受記者提問。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 美國 民主黨

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