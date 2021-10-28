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蔡英文證實美軍駐台 馬曉光：打擊台獨將不計成本

特派記者賴錦宏／北京報導
中國國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影
中國國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

針對蔡英文總統接受CNN專訪的談話內容，中國國台辦發言人馬曉光28日晚上表示，蔡接受CNN採訪所談，再次暴露其「台獨」圖謀冥頑不化。他強調，中國對「台獨」零容忍，打擊「台獨」分裂行徑不計成本。

馬曉光表示，民進黨當局上台以來，施政無能，民生哀怨，卻耽於製造族群矛盾，箝制言論，欺騙民眾，分化台灣社會，大搞「綠色恐怖」，瘋狂打壓異已。推進「去中國化」「漸進台獨」，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益。

馬曉光稱，蔡英文及民進黨當局頑固推進「台獨」，藉各種場合在國際上散佈「台獨」 言論，用民主自由等幌子包裝「台獨」主張，欺騙國際輿論，鼓譟「以武拒統」、「倚美謀獨」。為達政治目的不惜以卑劣手段進行各種政治操弄，有何資格和臉面談「民主自由」？民進黨當局打著民主自由幌子貼靠有關國家，本質上是在國際上謀「獨」。民進黨當局不斷進行「台獨」挑釁。這是破壞台海和平穩定、升高台海局勢風險的根源。民進黨當局「以武拒統」「倚美謀獨」，拿台灣民眾的血汗錢購買軍火，只會給台灣民眾利益帶來損害，給島內帶來兵災。

馬曉光強調，中國對「台獨」零容忍，打擊「台獨」分裂行徑不計成本。任何人不要低估捍衛國家主權和領完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！他說，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，「中華人民共和國」是代表全中國的唯一合法政府。台灣無權參加聯合國這一由主權國家組成的政府間國際組織。

他說，「我們了解台灣同胞對參與國際活動的想法與感受，在堅持一個中國原則基礎上，過去曾經、今後也可以作出妥善安排」。台獨分裂勢力企圖以「參與國際活動」謀「獨」絕無可能。

台灣 中國 民進黨

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