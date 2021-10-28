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刺胳針研究：便宜抗憂鬱藥氟伏沙明 能降低染疫重症

刺胳針研究：便宜抗憂鬱藥氟伏沙明 能降低染疫重症

記者顏伶如／綜合報導
「刺胳針」一項最新研究報告指出，價格低廉的抗憂慮藥物氟伏沙明(fluvoxamine)可以讓新冠患者陷入重症或需要住院治療的機率減少約三分之一。圖為華府一家藥房。(Getty Images)
「刺胳針」一項最新研究報告指出，價格低廉的抗憂慮藥物氟伏沙明(fluvoxamine)可以讓新冠患者陷入重症或需要住院治療的機率減少約三分之一。圖為華府一家藥房。(Getty Images)

最新一期「刺胳針公共衛生期刊」(The Lancet Public Health)刊登研究報告指出，在市面上可以普遍取得、價格低廉的抗憂慮藥物氟伏沙明(fluvoxamine)，可以讓高風險族群民眾在感染新冠病毒之後，陷入重症或需要住院治療的機率減少約三分之一。研究報告指出，歷時10天的療程，氟伏沙明藥價花費大約4元。

研究團隊指出，氟伏沙明並不是新冠病毒的解藥，卻能讓患者避免住院。這項研究是以巴西的1500名染疫患者為研究對象。

研究報告指出，服用氟伏沙明的患者，染疫住院及陷入重症的比例雙雙降低。氟伏沙明是選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑(Selective Serotonin Reuptake Inhibitor，SSRI)類藥物，以「無鬱寧」(Luvox)品牌在市面銷售，經常用來治療憂鬱症及強迫症(obsessive compulsive disorde，OCD)。

參與這項研究的密蘇里州聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)精神病學助理教授瑞爾森(Angela Reiersen)表示，氟伏沙明也能改善人體的發炎狀況。

瑞爾森發表聲明指出，氟伏沙明可以降低發炎反應時產生的細胞激素(cytokines)，患者感染新冠病毒(SARS-CoV-2)之後，體內就會出現細胞激素；氟伏沙明也有助於降低血小板，改善新冠病毒感染之後衍生的血液凝結問題。

研究團隊讓741名感染新冠病毒的志願者每天兩次服用劑量100毫克的氟伏沙明，連續服藥10天。另外756名參加研究的志願者則服用安慰劑(placebo)。

統計顯示，服用氟伏沙明的研究對象當中，有79人後來需要轉入加護病房或住院接受治療，比例約11%，相較之下，服用安慰劑的志願者當中，則有16%需要轉入加護病房或住院。研究報告指出，服用氟伏沙明讓染疫後出現重症的絕對風險(absolute risk)減少5%，相對風險(relative risk)則降低32%。

研究人員指出，以百憂解(Prozac)品牌販售的另一款抗憂鬱症藥物氟西汀(fluoxetine)，同樣也具有價格便宜、能夠普遍取得的特點，值得進一步研究是否與氟伏沙明一樣能夠協助患者避免染疫後陷入重症。

憂鬱症 刺胳針 密蘇里州

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