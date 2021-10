蔡英文接受CNN專訪 證實美軍駐台協訓

美國 有線電視新聞網(CNN)27日獨家專訪中華民國總統蔡英文 ,蔡英文表示,北京對台灣 的威脅每天都在增加,她也首度證實美軍駐台協訓的訊息。

蔡英文並未在專訪中明確表示目前有多少美軍在台灣,「沒有外界想像的多」,「就提升國軍戰力,我們和美國有多方合作。」

