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拜登：美憂中對台脅迫行動 對台承諾「堅若磐石」

拜登：美憂中對台脅迫行動 對台承諾「堅若磐石」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登（中）出席東南亞國家協會視訊高峰會，中國總理李克強（左上）也與會。 （美聯社）
拜登（中）出席東南亞國家協會視訊高峰會，中國總理李克強（左上）也與會。 （美聯社）

法新社報導，美國總統拜登27日在東亞峰會對包括中國總理李克強在內的18國高層說，美國將和他們站在一起捍衛民主和海洋自由；拜登就台灣議題表示，他說，中國對台灣的脅迫行動威脅區域的和平穩定，美國會為新疆和西藏的人權問題、為香港人民的權利挺身而出。

綜合法新社與路透報導，拜登在會中表示，「美國高度關切中國在台海的脅迫與侵略行動」，指中方威脅區域和平穩定；拜登說，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。

拜登在這場視訊活動談到台灣與南海議題，與會的中方代表為李克強，其餘包括澳洲、印度、日本、紐西蘭、南韓和俄羅斯等東協成員國領導人。

法新社報導，拜登說，美國完全致力於海洋自由、開放水路和自由流通的商業，包括在南海。

路透報導，李克強在會中表示，維繫南海的和平穩定和自由航行符合所有人的利益，「南海是我們共同家園」。

白宮發布的新聞摘要並未提及相關議題，白宮表示，拜登重申美國對印太區域的持久承諾，勾勒開放、連結、繁榮、充滿韌性和安全的區域願景；他也宣布美國將和夥伴探索發展印太經濟架構，將包括以下共同目標：貿易促進、對數位經濟和科技的標準、供應鏈韌性、脫碳與潔淨能源、基礎建設、勞動力標準，及其他共享利益領域。

白宮表示，拜登重申對以基於規則的國際秩序的美國承諾，並表達對威脅這項秩序的關切，他清楚表示，美國將持續和盟友夥伴站在一起，支持民主、人權、法治和海洋自由。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

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