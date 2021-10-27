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美軍：高度關切中國極音速武器

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美軍：高度關切中國極音速武器

記者張文馨／台北報導
美國參謀首長聯席會議主席密利。美聯社
美國參謀首長聯席會議主席密利。美聯社

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）接受彭博（Bloomberg）電視台訪問時表示，高度關切中國測試極音速武器系統，這是一次非常重大的軍事技術事件，他認為當前狀況已相當接近60多年前蘇聯衛星搶先上太空的「人造衛星時刻」，美國全面關注此事。

密利並未透露更多細節，但根據彭博報導，密利的說法是美國政府官員至今對此事最為大膽的承認。

密利說，極音速飛彈只是一項武器系統，中國軍事能力遠不止此，北京從傳統的陸海空領域到太空與網路，全面快速拓展軍力，加上有全球野心，所以目前中國非常值得關注。

密利說，「我們看到一項測試極音速武器系統的重大事件，這令人高度關注。有媒體以『人造衛星時刻』形容，我不確定，不過我認為很接近了，美國全面關切此事。」

所謂人造衛星時刻，距今超過60年，指的是1957年蘇聯搶先美國發射人造衛星上太空，震驚西方世界。當時還在冷戰期間，蘇聯此舉引發接下來20多年美蘇的太空競賽。

密利表示，美國也在實驗、測試並發展包括極音速、人工智慧、機器人等各種科技；在全世界範圍內匯聚相關先進科技。

英國金融時報日前報導，中國今年夏天試射兩枚可搭載核彈頭的極音速飛彈，繞地球飛行。中方的太空實力已讓美情報部門大感意外。

中國外交部隨即駁斥金融時報報導，稱這是今年7月的一次例行「航天器（太空飛行器）試驗」，用於驗證該飛行器可重複使用；這項技術將為人類利用太空，提供更便捷與廉價的往返方式，全球多國均有類似試驗。

極音速飛彈的速度，是音速5倍以上，能降低被偵測及攔截的機率，被視為下一代武器。法新社報導，全球極音速武器計畫領先國家有中國、俄羅斯與美國。

美國 太空 密利

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