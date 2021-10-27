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NBC分析：民主黨億萬富豪加稅提議恐引違憲訴訟

記者顏伶如／綜合報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

民主黨國會議員擬透過對億萬富豪加稅，解決支持拜登總統「重建美好未來」(Build Back Better)施政法案預算來源問題。國家廣播公司(NBC)報導，民主黨這項富豪加稅提議未來恐將引發上訴到最高法院的司法攻防戰，保守派大法官居多數的現實環境底下，加稅提議能否經得起考驗，民主黨有如走上冒險之路。

根據27日上午公布的民主黨提議草案，加稅對象為全美最有錢富豪的可交易資產(tradable assets)，例如每年增值但未脫手賣出的股票。根據現行法律，持股尚未變賣(realized)之前，增值並不需要扣稅。民主黨提案適用對象還包括年收入連續三年超過1億元的民眾，房屋等不動產並不在這波加稅範圍之列。

部分稅法學者指出，民主黨的加稅提議可能引發違憲爭議。芝加哥大學(University of Chicago)法學院教授漢米爾(Daniel Hemel)便說，面對著傾向於保守派立場的最高法院，民主黨等於必須冒險。

漢米爾說，民主黨的這項富豪加稅計畫，極可能最後必須交由卡瓦諾(Brett Kavanaugh)等大法官裁決，「其實如果要對超級富豪加稅，有許多並不會引發違憲爭議的方式，但民主黨方面似乎團結一致，力挺一項勢必衍生違憲質疑的途徑」。

報導指出，將來如果訴諸法院，最基本的爭議將是聯邦政府是否能針對富人的資產加收未實現資本利得稅(unrealized capital gains tax)，也就是在股票等資產賣出之前就根據增值而課稅。

然而，從政治角度來看，報導分析，民主黨高層或許比較在意的是法案能否在國會通過，而不是加稅條款未來是否能在法院訴訟中經得起考驗；億萬富豪加稅提議除非先行通過立法，否則並不構成違憲問題。

漢米爾在華盛頓郵報投書中寫道，民主黨的加稅提議是「不錯的構想」(good idea)，「我預估成功機率約有50%」。他也寫道：「我們還有很多其他選項，成功機率是100%。」

民主黨 股票 大法官

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