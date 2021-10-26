我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

國民黨黨產「三中案」宣判 馬英九獲判無罪

3參議員提案：對美獲利前200大企業 課最低15%稅負

編譯黃淑玲／綜合報導
美國參議院財政委員會主席魏登。（路透）
美國參議院財政委員會主席魏登。（路透）

三位美國關鍵參議員26日發布一項立法提案，揭露美國前200大企業為獲利支付15%的最低稅率的細節。彭博資訊說，這是議員們為總統拜登經濟計畫尋找財源的最新舉措。

法案由民主黨籍的參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）、參議員華倫以及獨立但與民主黨協同的參議員金恩（Angus King）共同提出。法案規定向股東報告利潤超過10億美元的企業，即使他們有資格享受很多稅負優惠，也要徵收至少15％的所得稅。

民主黨議員準備將此案做為提高常規企業所得稅的替代方案。先前提高企業常規所得稅的法案，遭遇同黨參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）的反對。常規企業所得稅率將維持在21％。

金恩表示，這項新稅將可在10年內籌得3000億美元至4000億美元。他還說，提案將與拜登政府支持的全球企業15％最低稅率相吻合。

華倫指出，法案已經獲得白宮和財政部的認可。她對記者說：「也就是說，要對亞馬遜這類的公司課稅。例如這些公司向股東報告獲利100億美元，他們以此來設定執行長的薪酬。接著，拜所有的稅負漏洞之賜，他們轉向對美國國稅局說，不準備繳納任何稅金。」

此一最低稅負規定，將適用於大約200家企業，他們在常規公司稅制度下沒有支付應該更高稅率的稅金。

彭博資訊報導，一位參加周二的參議院民主黨人午餐會的人士表示，會中這個想法得到了核心小組成員的重要支持，席納瑪也在周二晚間表達贊同。

民主黨 參議員 美國

上一則

布林肯呼籲UN會員國 共同支持台灣參與聯合國體系

延伸閱讀

影／拜登又惹議？被抓到「摀嘴咳嗽」後 同隻手與人握手

影／拜登又惹議？被抓到「摀嘴咳嗽」後 同隻手與人握手
白宮證實：拜登、習近平年底視訊會談

白宮證實：拜登、習近平年底視訊會談
民主黨續商討預算案 本周達成協議？拜登樂觀

民主黨續商討預算案 本周達成協議？拜登樂觀
要讓COP26氣候峰會有成果 是否須遷就中國？美高層內鬨

要讓COP26氣候峰會有成果 是否須遷就中國？美高層內鬨

熱門新聞

國稅局(IRS)擬查看所有存款餘額逾600元的銀行帳戶，民主黨籍國會議員19日達成協議，把查看帳戶的適用對象改為存款餘額1萬元以上帳戶。（路透）

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

2021-10-20 09:07
台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國駐北京大使被提名人伯恩斯。路透

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

2021-10-20 23:36
專家指美國正進入新一輪有如2008年式的經濟大衰退，但國會仍無法解決預算法案。(Getty Images)

專家：美國經濟已陷入衰退 堪比2008年金融危機

2021-10-19 09:18
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
美國前國務卿鮑爾（右二）過世後數小時，他的遺孀艾爾瑪（右一）也宣布確診新冠肺炎，圖為2014年9月鮑爾夫婦出席布法羅士兵紀念碑為鮑爾設立半身像的揭幕儀式。路透

前國務卿鮑爾過世後數小時 遺孀完成接種也宣布確診

2021-10-19 07:37

超人氣

更多 >
35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收

35歲華裔女瞞父母2年 天天穿套裝假裝上班 今名利雙收
江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲
11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗
小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在

小室圭：我愛真子 真子公主：他是不可替代的存在
這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲

這「魷魚遊戲」士兵太辣…她「真空」直呼：來玩遊戲