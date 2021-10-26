3參議員提案：對美獲利前200大企業 課最低15%稅負

美國參議院財政委員會主席魏登。（路透）

三位美國 關鍵參議員 26日發布一項立法提案，揭露美國前200大企業為獲利支付15%的最低稅率的細節。彭博資訊說，這是議員們為總統拜登經濟計畫尋找財源的最新舉措。

法案由民主黨 籍的參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）、參議員華倫以及獨立但與民主黨協同的參議員金恩（Angus King）共同提出。法案規定向股東報告利潤超過10億美元的企業，即使他們有資格享受很多稅負優惠，也要徵收至少15％的所得稅。

民主黨議員準備將此案做為提高常規企業所得稅的替代方案。先前提高企業常規所得稅的法案，遭遇同黨參議員席納瑪（Kyrsten Sinema）的反對。常規企業所得稅率將維持在21％。

金恩表示，這項新稅將可在10年內籌得3000億美元至4000億美元。他還說，提案將與拜登政府支持的全球企業15％最低稅率相吻合。

華倫指出，法案已經獲得白宮和財政部的認可。她對記者說：「也就是說，要對亞馬遜這類的公司課稅。例如這些公司向股東報告獲利100億美元，他們以此來設定執行長的薪酬。接著，拜所有的稅負漏洞之賜，他們轉向對美國國稅局說，不準備繳納任何稅金。」

此一最低稅負規定，將適用於大約200家企業，他們在常規公司稅制度下沒有支付應該更高稅率的稅金。

彭博資訊報導，一位參加周二的參議院民主黨人午餐會的人士表示，會中這個想法得到了核心小組成員的重要支持，席納瑪也在周二晚間表達贊同。