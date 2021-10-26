葉倫、劉鶴視訊通話 有溝通沒結果

財政部長葉倫(左)與國務院副總理劉鶴透過視訊通話。(美聯社)

中國 國務院副總理劉鶴26日與美國 財政部長葉倫 視訊通話，雙方針對總體經濟形勢與合作，進行了「務實、坦誠、建設性的交流」。這是兩人約四個月來第二度通話，暗示美中都想展現雙方的溝通管道穩定，並為之後的貿易安排鋪路。

中方聲明指出，在世界經濟復甦的關鍵時刻，美中雙方都認為，針對宏觀經濟政策加強溝通協調十分重要，中方再度表達對美國關稅與制裁、及中國企業所受待遇的看法。中國官媒新華社報導，劉鶴是在26日上午應約和葉倫舉行視訊通話。

美國財政部公布的短短一段聲明則說，雙方討論了美中的總體經濟與金融發展，葉倫也「坦率地提出（美方的）關切」。雙方的聲明都表示，同意繼續會談，但未提供進一步細節。

彭博指出，這是葉倫和劉鶴6月以來首度通話，中方這次的聲明語氣比上次更正面，但未提及葉倫的回應，美方聲明也未提及中方反應，顯示雙方在貿易和經濟議題仍沒有太大的實質進展，可能是要顯示美中溝通管道依然穩定，沒有中斷。

觀察家認為，美中第一階段貿易協議將於今年底到期，但中方採購金額始終未達承諾，這次通話可能是為之後的進一步貿易互動鋪路。中金公司分析師指出，中方在年底前達成貿易協議進口目標的機率渺茫，雙方必須在第一階段協議到期後，展開新的貿易安排，啟動新一輪協商。

中國經濟日報旗下公眾號「陶然筆記」也認為，這次通話表明美中經貿團隊保持穩定的溝通接觸，且經貿溝通將更加廣泛深入。

「陶然筆記」指出，從兩個觀察點可看出美中經貿交流正重回「務實」路線。首先，相較於6月時的通話，中方這次聲明從上回的「坦誠、務實、建設性的交流」，變成「務實、坦誠、建設性的交流」，這個順序變動強調務實是雙方溝通基調的關鍵字；另一關注點是中方聲明再度提及「宏觀政策溝通協調」，是去年8月25日的經貿交流以來再度提起，說明美中關係正朝正軌回擺。

觀察家也說，美中的聲明雖未提及討論議題的細節，但兩人可能也有討論到債務問題，特別是恒大集團的財務疑慮已衝擊美股。