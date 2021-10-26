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白宮證實：拜登、習近平年底視訊會談

白宮證實：拜登、習近平年底視訊會談

中央社華盛頓26日專電
拜登(右)、習近平將在年底前安排雙邊視訊會談。(美聯社資料照)
拜登(右)、習近平將在年底前安排雙邊視訊會談。(美聯社資料照)

白宮國安顧問蘇利文今天證實，拜登總統與中國國家主席習近平將在年底前安排雙邊視訊會談，但他並未透露日程。他表示，美中激烈競爭之際，最高層級密集外交至關重要。

蘇利文（Jake Sullivan）今天向媒體簡報拜登（Joe Biden）本周稍晚將展開的歐洲訪問行程。這是拜登上任後第2度前往歐洲訪問，主要目的是在羅馬登場的20國集團（G20）高峰會，以及之後在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）。拜登此行也將前往梵蒂岡會晤教宗方濟各（Pope Francis）。

蘇利文在答覆拜登與習近平無法利用G20峰會舉行雙邊領袖會晤時表示，他10月初與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在瑞士蘇黎世會談時，雙方一致同意兩國元首將在年底前舉辦虛擬會談，讓兩人能在技術可行下，面對面坐下討論各項議題。

不過，蘇利文並未透露拜登與習近平雙邊會談的時程。

外界曾預期拜登與習近平有機會利用G20峰會期間舉行雙邊會談，但習近平已經確定不會親自出席峰會。對於習近平選擇留在國內，不親自出席峰會，蘇利文認為這出於習近平個人選擇。

他表示，儘管從拜登立場認為有機會和習近平面對面接觸十分重要，但若習近平無法親自出席，透過虛擬會議進行是次佳選擇，「這就是我們打算做的」。

蘇利文指出，在美中激烈競爭（intense competition）之時，最高層級的密集外交（intense diplomacy）、領袖層級外交對於有效管理這樣的關係至關重要。

習近平 拜登 蘇利文

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