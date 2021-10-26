要讓COP26氣候峰會有成果 是否須遷就中國？美高層內鬨

白宮國安顧問蘇利文不願為了氣候峰會遷就中國。（Getty Images）

華盛頓郵報報導，在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）本月31日登場之前，美國拜登 政府的高層官員就「保護氣候是否要先跟中國 改善關係」出現歧見。氣候特使柯瑞主張先改善美中關係，才能使COP26取得更好的成果；白宮國安顧問蘇利文 則不願為了在氣候方面取得進展而遷就中國。

今年初夏，距離COP26不到5個月，柯瑞告訴拜登，除非美中關係改善，否則拜登將無法達成遏制氣候變遷這個優先要務。柯瑞力主拜登與中國國家主席習近平進行電話溝通，好在COP26前找到氣候問題的共識，柯瑞認為，若不改善美中關係，COP26很可能缺乏成果。

不過，拜登政府高級官員說，蘇利文不同意柯瑞的說法，認為這樣的電話為時尚早。蘇利文等白宮幕僚認為，美國無法獨力說服中國減碳，因為美國自己對遭到外國勸說改變能源政策都很反感，中國想必也如此。拜登政府一名高級官員說，「中國將根據國家利益做出決定」。

拜登政府推動氣候倡議之際，還要求中國停止威脅台灣，停止鎮壓香港自由，結束對新疆少數民族的大規模拘留和絕育運動，並解決美中在貿易和網路安全方面的一系列問題。處理這些優先事項的是蘇利文，他已排除了為在氣候方面取得進展而遷就中國。

蘇利文在今年春天阿斯本安全論壇線上研討會說：「我們並沒有把中國在氣候變遷方面的合作看成中國在幫美國的忙。我們認為，對氣候變遷採取行動是世界上每個大國的基本責任。」本月稍早，他在瑞士蘇黎世與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪會晤時，重申這個說法。

蘇利文對中國採取的強硬路線讓美國國務院和國防部的東亞部門及國會對中鷹派感到高興，他們對拜登延續前總統川普政策繼續對中國徵收關稅、實施新制裁以及用「種族滅絕」一詞描述北京在新疆的行動表示認可。

但美中緊張關係讓自由派議員和氣候活動人士感到擔憂。他們擔心，世界兩大汙染國之間的糟糕關係，會使COP26沒有成果。