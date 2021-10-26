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聯大2758決議50年 布林肯籲各國挺台有意義參與

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聯大2758決議50年 布林肯籲各國挺台有意義參與

中央社華盛頓26日專電
國務卿布林肯鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與。(美聯社)
國務卿布林肯鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與。(美聯社)

聯大2758號決議通過滿50年，國務卿布林肯今天透過聲明支持台灣參與聯合國。布林肯表示，排除台灣有損聯合國與相關組織工作，美國鼓勵所有聯合國會員國，支持台灣有意義參與。

聯合國大會第2758號決議25日通過滿50年，周年前夕，美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）罕見公開批評中國「誤用」（misuse）2758號決議來排除台灣，多位美國國會重量級議員也發表聲明，指控北京長年曲解2758號決議。

決議50周年翌日，布林肯（Antony Blinken）發表聲明支持台灣參與聯合國體系。他表示，台灣已成為民主成功故事，台灣模式支持資訊透明、尊重人權與法治，這些與聯合國價值相符。台灣同時在全球高科技經濟中扮演關鍵角色，也是旅遊、文化與教育樞紐。

布林肯指出，美國是眾多視台灣為價值夥伴、可信賴友人的聯合國會員國之一。在國際社會面對前所未有數量的複雜全球議題之際，所有利益相關者都能協助解決問題十分關鍵，「這包含2400萬名住在台灣的人們」。

布林肯強調：「台灣有意義參與聯合國體系不是政治議題，而是務實議題」。

布林肯說，過去50年絕大部分時間，台灣強健參與特定聯合國專門機構，證明國際社會認為台灣貢獻有其價值，但台灣近來卻不被允許對聯合國工作做出貢獻。

布林肯舉例，每年有數千萬名乘客行經台灣機場，台灣在國際民航組織（ICAO）大會卻沒有代表；外界雖有許多能向台灣「世界級」防疫學習之處，台灣卻未參與世界衛生大會（WHA）。

不只如此，布林肯指出，全球公民社會成員每天在聯合國活動互動交流，但台灣科學家、技術專家、商界人士、藝術家、教育家、學生、人權工作者等，卻僅因他們所持的護照，被禁止進入，不得參與這些活動。

布林肯說，排除台灣有損聯合國與其相關機構的重要工作，台灣貢獻能讓這些機構受惠良多。世界需要利用所有利益相關者的貢獻，解決彼此共同挑戰。

布林肯強調：「這就是為什麼我們鼓勵所有聯合國會員國，加入美國行列，支持台灣強健、有意義參與聯合國體系及國際組織。」他指出，這符合美國「一中政策」，此政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證作為指引。

台灣關係法 聯合國 布林肯

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