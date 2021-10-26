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美核潛艇康乃狄克號關島檢修 中：美不負責任遮遮掩掩

記者陳言喬／即時報導

美國軍事網站The Drive「戰爭地帶」專欄近日披露了一張衛星圖片顯示，10月2日在南海與不明物體發生撞擊的美國海軍核潛艇「康乃狄克」號目前停靠在關島碼頭，或在進行評估和維修。中國外交部發言人趙立堅今(26)天再就此事表態，美方應就此事件作出澄清。

趙立堅在今天的例行記者會上表示，美方這種不負責任、遮遮掩掩的做法，讓地區國家和國際社會不得不質疑事件的真相和美方意圖。

他說，長期以來，美方打著「航行自由」的旗號，在南海興風作浪，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。中國和其他南海沿岸國有理由要求美方回答：此次派出核潛艇悄無聲息地在南海潛航，究竟是要執行什麼任務？這一次究竟撞上了什麼？為什麼會撞上？是否造成核洩漏，給海洋環境帶來核汙染？美方作為當事方，有責任有義務詳細說明事件相關情況，回應地區國家和國際社會的關切疑慮。

自美媒披露「康乃狄克」號海下碰撞後，中國外交部發言人就此事，連同今天，已三次要求美方公布事實經過，但均未獲回應。

中國環球時報總編輯胡錫進26日評論稱，「康乃狄克」號後來浮上水面時距中國西沙群島只有約40海里。「康乃狄克」號是美國最先進的海狼級核潛艇，攻擊能力和偵察能力都很強，它悄無聲息地在南海潛航，是要執行什麼任務？它之前來過多少次了？這些疑問足以對地區局勢造成深度攪動。

他說，美方作為一個大國應有責任和義務應立即披露這起事故的基本資訊，「康乃狄克」號不是民船，而是具有強大殺傷力的先進軍事裝備，是核裝備。它在南海潛航並且發生相撞事故，顯然已經不屬於「無害通過」，它對地區局勢造成了震動，也引發了各種不安，美國需要為平息這些不安做出努力。

如果美國連基本資訊都不敢公佈，那就是他們心裡有鬼，表明他們在南海幹了有違國際法和嚴重損害他國的勾當。這一撞是否造成了核洩漏和環境破壞，直接關係整個地區利益，美方要給出一個可信的回答，而且需要區域內力量根據美方的資訊開展驗證。

目前國際社會對「康乃狄克」號撞上了什麼有各種猜測，包括它撞上了水下島礁、海底棄船、美軍自己釋放的潛航器或者水下聲呐裝置、人工養魚設備等。

「康乃狄克」號究竟撞上了什麼？為什麼會撞上？它是否產生了環境後果，造成了隱患？這些都是整個地區高度關心的。美軍必須回答各方提出的疑問，他們一日不回答，國際社會的督促和要求就一日不會停止。

美國 中國 趙立堅

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