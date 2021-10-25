拔槍、瞄準、射擊…還原鮑德溫誤殺事件 怎麼發生的？

亞歷鮑德溫拍片時開槍誤擊攝影、導演，讓他萬分焦急。（美聯社）

美國影星亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）用道具槍誤殺同事，今天釋出的書面證詞指出，他在西部片「鐵鏽」（Rust）排演時，將左輪手槍瞄準攝影 機，扣扳機後竟射出實彈，擊中攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)胸口，釀成悲劇。

這起21日發生在新墨西哥州的意外槍擊 事件，造成42歲的哈欽絲（Halyna Hutchins）身亡，並傷及48歲導演蘇扎（Joel Souza）。聖塔菲（Santa Fe）當局在書面證詞中表示，亞歷鮑德溫拿到道具槍時，被告知該槍未裝填子彈。

書面證詞提到：「喬爾（蘇扎）稱，他們讓亞歷坐在場景建物教堂裡的長椅上，他正在練習拔槍射擊。喬爾表示，自己看向（哈欽絲）肩膀上方之際，聽見像是鞭子的聲音，接著是響亮的砰砰聲。」

書面證詞指出，哈欽絲遭射中胸口區域。

書面證詞提及，蘇扎依稀記得哈欽絲抱怨關於腹部的不適、抓著肚子，並開始向後跌，隨後大家協助讓她躺下來。

在片場遭好萊塢男星亞歷鮑德溫用道具槍誤殺的攝影師哈莉娜‧哈欽斯(右）才華洋溢且敬業，是好萊塢的新星。（路透）

槍擊發生時站在哈欽絲身旁的攝影師羅素（Reid Russel）告訴官員，哈欽絲說她感知不到自己的腳。

目前尚未有人因這起致命槍擊意外而遭指控，聖塔菲警方仍在繼續調查。

多家媒體以及社群媒體報導，引起了對於低成本西部片「鐵鏽」片場安全規範的憂慮。蘇扎和羅素都提及了在槍擊意外前，攝影組罷工一事。

書面證詞指出：「瑞德（羅素）說攝影組在薪資和住宿上，與製作方之間有些問題。」書面證詞強調，羅素曾說有6名攝影組人員罷工。

「鐵鏽」的燈光總監史維諾伊（Serge Svetnoy）今天在臉書（Facebook）貼文表示，他在哈欽絲垂死之際抱著她，並將哈欽絲的死歸咎於「疏忽和不專業」。

八卦新聞網站TMZ.com引述與製作方有關的不具名消息來源報導，交給亞歷鮑德溫的槍枝，曾被劇組人員用來進行片場外的打靶練習，且他們用的是真正的子彈。路透社無法核實此報導，聖塔菲警方未回覆置評要求。

洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導，亞歷鮑德溫的特技替身曾在一周多前，意外地從道具槍發射出兩發子彈，且他先前被告知這支槍為「冷槍」，即不含任何實彈、空包彈的槍。

「鐵鏽」電影製作方上周表示，他們「沒有收到任何關於片場武器或道具安全的正式抱怨」，但將於停拍期間，針對相關程序進行內部調查。